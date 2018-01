Didín Puig: “Els dirigents catalans d’ara no tenen el nivell de Tarradellas ni Companys”

La millor manera de mesurar la dimensió de Didín Puig és acostar-se a la impertorbable localitat de Benimodo (Ribera Alta), creuar els carrers deserts pel fred d’un mes de desembre que buida les places i omple els bars i, un cop superat el llindar de la porta d’un casalici més semblant a un petit museu que a una vivenda, ensopegar amb Vicent Torrent, cantant i cofundador de l’històric grup de música Al Tall, que, juntament amb Maite Benavent, la seva dona, comparteix taula, braser i confitures amb la protagonista de l’entrevista. Com si l’atzar pogués endevinar-nos el pensament, una telefonada de l’escriptor i ara també diputat Fernando Delgado esvaeix el dubte sobre si la presència de l’intèrpret i pare del famós Tio Canya és només imputable a la casualitat, o si Puig, als seus 90 anys, encara forma part de la milícia de creadors, intel·lectuals i activistes que des de la invisibilitat han dedicat la vida a recuperar un país, una cultura i una llengua. Un cop despatxat el diàleg amb el també expresentador d’informatius de TVE, Puig es resigna a sotmetre’s a un qüestionari que encara amb estoïcisme, conscient que, altra vegada, haurà de donar compte de vida i miracles.

Vostè ha estat una persona de conviccions ben arrelades...

Em venen de casa. Al meu pare, que era secretari d’ajuntament, el van matar quan va acabar la Guerra Civil perquè era responsable, amb sis persones més, d’un periòdic que es publicava a Carlet [municipi veí]. A tots els pobles on anava [assignat per l’administració] sempre tenia la mateixa obsessió: crear un diari, una biblioteca i unes escoles.

També ha estat una persona agosarada. L’any 1960 va marxar a França sense avisar la família.

Jo ja tenia preparat el passaport per anar-me’n a París, però ma mare sempre em deia que més endavant, amb l’esperança que abandonés la idea, i jo, com que la cosa s’allargava, vaig aprofitar una suposada visita a Madrid i vaig agafar un tren a París. Només ho sabia el meu germà, que em va ajudar a pagar el bitllet. Ja a París li vaig enviar un telegrama a la mare on li deia que m’havia equivocat de tren i que era a París.

Li ho va dir amb eixes paraules?

Sí.

És una persona resolta.

Li contaré una anècdota. De xicoteta, un dia estava jugant al carrer i em feia mal una dent, i vaig anar al dentista. Ell em va demanar on era ma mare, i jo li vaig contestar que no calia que preguntés per ella, que la dent era meua i que a qui li feia mal era a mi.

I un com es torna tan decidit?

Cal que t’hagen educat des de menut per assumir responsabilitats. Els meus pares m’explicaven les coses i després era jo qui havia de triar. Jo crec que aquesta educació té el seu origen en la implicació del meu pare en el corrent pedagògic de Francesc Ferrer i Guàrdia [creador d’un projecte de docència llibertària] i tot el moviment educatiu d’abans de 1936.

A França hi va viure 14 anys, que va aprofitar, entre d’altres, per estudiar a l’Escola de Periodisme. ¿El que va trobar s’assemblava a l’Espanya que havia deixat?

Era completament diferent. Es respirava un altre aire. A París no em vaig sentir mai estrangera. Sé que es diu que es rebia malament els espanyols, però a mi no em va passar.

Un cop va tornar al País Valencià, va treballar com a delegada de la discogràfica Edigsa a València. Va participar en el moviment de recuperació nacional que va cristal·litzar amb la creació de l’actual autogovern. Com valora allò que ha aconseguit la seua generació?

Encara que diguen el contrari, vam fer molt, perquè anàvem contra corrent, i això no és fàcil. Que després han sorgit molt problemes, doncs sí; que ací a València sembla que gaudim fent-nos la punyeta els uns als altres, també és veritat, perquè, francament, hi ha coses que no passen a cap altra part del món. A una persona de la ciutat de Lleó que parli com una d’Andalusia no li discuteixen quin és el seu idioma.

¿Les agressions del passat Nou d’Octubre li fan témer que reviscoli la violència de l’anticatalanisme que es va viure a la Transició, batejada com la Batalla de València?

No crec que torne perquè els líders d’abans no hi són, i crec que ara la gent no es preocupa tant. Han procurat que els joves d’ara estiguen despolititzats, que es preocupen pel futbol o pel cinema, o pel que siga, però no per la seua nacionalitat.

Com valora la situació que viu Catalunya?

Catalunya cada dues o tres generacions té un problema com el que viu ara, només cal comprovar la història. Però no tothom és Tarradellas ni Companys.

¿Ho diu perquè els dirigents actuals no tenen el nivell dels d’abans?

No tenen el nivell, ni les circumstàncies són les mateixes.

Com va rebre el premi al Mèrit Cultural que li ha concedit la Generalitat Valenciana?

Molt agraïda. El que passa és que et mostren com una cosa diferent a la resta, i tu ets igual que els altres. Després d’un premi, a la gent li abelleix conèixer-te i no pares d’anar d’ací cap allà. Després d’un premi ja no ets tu, ets tu i el premi.