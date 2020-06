EN DIRECTE | Educació contractarà almenys 5.000 professionals a les escoles per "superar l'emergència educativa"

Com serà el nou curs escolar? Amb les "escoles obertes i les escoles segures". El Govern ha anunciat aquest dilluns nous detalls de la tornada a les aules el setembre, quan ja farà sis mesos que els centres educatius van tancar arran de la pandèmia. El conseller d'Educació, Josep Bargalló; la consellera de Salut, Alba Vergés; i el vicepresident econòmic, Pere Aragonès, han desgranat algunes mesures per començar a dibuixar un curs 2020-21 excepcional. Aquesta situació "excepcional" comporta "inversions excepcionals", ha dit Aragonès, que ha afirmat que el Govern invertirà 370 milions d'euros en educació.

D'aquests 370 milions, 234 es destinaran a contractar "un mínim de 5.000 professionals" que treballaran als centres educatius, i que seran tant personal docent com no docent. És el primer cop que des de la conselleria es posa una xifra a la contractació de personal de cara el curs que ve. Fins ara, Bargalló havia admès que caldria "més personal". Sí que s'hi va atrevir la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que va dir que caldrien uns 9.000 nous docents. Tant la xifra de Budó com la que ha donat Aragonès és molt inferior a la reclamen els sindicats. USTEC-STES va dir, per exemple, que en caldran 44.500.

Més enllà de la contractació, el Govern també preveu invertir fins a 103 milions d'euros extra més per implementar un pla d'educació digital a les aules, i 33 milions es destinaran a un pla d'equitat de millora de l'atenció educativa per aquell alumnat més vulnerable. "Després de superar l'emergència sanitària, hem de superar l'emergència educativa", ha afirmat Aragonès, que ha dit que tant des del punt de vista pedagògic com emocional, sis mesos sense anar a escola "és molt de temps". Per això, el vicepresident ha deixat clar que "el curs es reprendrà amb normalitat". "És el compromís del Govern", ha afirmat.

En grups estables

Tot plegat tindrà unes concrecions pràctiques als centres. Una de les més importants és que el Govern no donarà cap distància mínima ni ràtios que complir, sinó que cada centre es podrà organitzar com vulgui amb una única ordre: fer grups "estables de convivència". "No hi haurà el nivell de ràtios elevades del curs passat, però no establirem un nombre per quantificar aquests grups estables de convivència. El més important és que siguin estables", ha afirmat Bargalló.

Això permetrà fer quarantenes selectives i no haver de tancar tot un centre educatiu si hi ha un contagi. Vergés ha explicat que en cas que es confirmi un positiu en un grup estable, s'aïllarà aquell grup però la resta del centre educatiu podrà mantenir el funcionament habitual.

"La represa del curs es pot fer en condicions de normalitat", ha expressat Vergés, que ha insistit que tancar els centres educatius ha tingut un "impacte poc rellevant en el curs epidèmic". La consellera de Salut ja havia dit fa uns dies que "sabent el que sabem ara, tancar les escoles no hauria sigut la primera mesura a prendre".



La triple compareixença dona bona mostra de l'expectació del tema. Tot i que primer la conselleria va admetre que el curs que ve hauria de ser "híbrid", meitat online i meitat presencial, perquè no hi podrà haver tants alumnes a les aules a causa del coronavirus, el departament ha anat canviant d'opinió i ara opta per planificar-lo perquè sigui presencial per a tothom. De fet, el Síndic de Greuges va demanar als responsables de la conselleria que planifiquin com sigui el curs que ve perquè sigui "presencial per a tothom". "L'activitat lectiva a distància no garanteix el bon desenvolupament del currículum per al conjunt de l'alumnat", van avisar des de la Sindicatura.

Com es combinarà la màxima presencialitat i la distància de seguretat? Les darreres setmanes s'ha parlat que de cada dos grups se'n faran tres -segurament per cicles- i que caldrà guardar les distàncies de seguretat i dur mascareta si no es poden complir. En canvi, el ministeri d'Educació va plantejar retallar les distàncies entre els alumnes, especialment els més petits, augmentar les ràtios a les aules i relaxar l’ús de les mascaretes per fer classes.

Sigui com sigui, el departament d'Educació i els ajuntaments catalans estan estudiant aquests dies quins espais es poden fer servir: en escoles petites o en centres on hi ha molts alumnes potser s'han de buscar espais fora de l'àmbit escolar per poder fer-hi classe.