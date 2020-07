EN DIRECTE | Bargalló explica com seran les entrades i sortides, els patis i l'hora de menjador el curs que ve

Segona roda de premsa del conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una setmana. Si dilluns el departament va anunciar la contractació de 5.000 professionals més i la formació de grups de convivència estables per al curs que ve, aquest divendres Bargalló i el director general de Centres Públics i president del Consorci d’Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, expliquen com seran les entrades i sortides dels centres i l’organització dels menjadors i dels patis.

Ho faran després que el Procicat aprovi el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19.

Dilluns, el Govern va explicar que el nou curs escolar serà molt més similar a un curs habitual del que podria semblar, perquè tots els alumnes de totes les etapes obligatòries podran fer classe presencial el curs que ve sense haver de mantenir la distància física ni portar mascareta dins el seu grup classe. Tot i això, el curs 2020-21 serà excepcional i, per tant, el Govern creu que necessita "inversions excepcionals", de manera que s'invertiran 370 milions d'euros extra en educació per contractar almenys 5.000 professionals als centres. Les mesures anunciades són insuficients per afrontar el nou curs escolar, segons van lamentar diverses veus de la comunitat educativa.