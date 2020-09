Educació detecta 970 alumnes i 147 docents positius de covid-19 des de l'inici de curs

Des de l'inici del curs escolar ara fa deu dies, marcat per les estrictes mesures de seguretat per evitar contagis de covid-19 i detectar precoçment les infeccions asimptomàtiques, Catalunya ha fet un total de 16.259 PCR entre l'alumnat de 0 a 15 anys i un total de 970 (el 6%) han donat positiu. Entre els docents, fins al moment s'han identificat 147 infeccions actives. Els departaments d'Educació i Salut han valorat aquest dimecres en roda de premsa que les deteccions han permès aïllar un total de 10.594 persones a casa, de les quals el 90% són estudiants, el 8% són professors i la resta personal extern. La conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou portal web, Traçacovid, on s'informa diàriament de la situació, però no comunica el número de centres afectats -fa 24 hores eren 348-, sinó que únicament inclou la xifra de grups bombolla tancats.

La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, ha concretat que en les últimes 24 hores s'han suspès 141 grups bombolla més, el tancament dels quals eleva a 602 el total d'aules que han hagut de ser confinades. Amb tot, Educació defensa que fins a un 91% de les escoles i instituts tenen la totalitat dels cursos en funcionament. Segons fonts governamentals, només es mantenen dos centres tancats del total de 5.136 que hi ha al país, que són la llar d'infants Petit Montessori i l'escola bressol municipal de Gràcia, totes dues a Barcelona.

"Les escoles són un espai segur: estan sectoritzades, s'evita la barreja de grups de convivència estables, es fan circuïts d'entrada i sortida diferenciats i es potencia el rentat de mans. L'evidència científica ens diu que [l'escola] no es comportarà com un focus de propagació", ha afirmat el secretari general de Salut, Marc Ramentol. I ha insistit: "Els infants continuaran contagiant-se majoritàriament fora de les escoles".

Salut ha confirmat que als infants no se'ls farà el frotis nasofaringi per la PCR, una extracció que és molt molesta, sinó que s'ha homologat la tècnica del frotis nasal, que és més superficial però que, segons els experts, funciona en termes de cribratges. “Les famílies han de saber que les autoritzacions que signen són per proves que no són doloroses i molt menys invasives que si tinguessin símptomes i se les fessin a la primària”, ha explicat Cuenca.

La secretària general ha remarcat que Educació recomana sempre que les PCR es facin als centres escolar per “comoditat i confort” dels alumnes. “Estan en un entorn conegut i acompanyats dels seus companys i tutors”, ha apuntat. A partir d'aquest dijous comença un cribratge a l'escola Puig-Agut de Manlleu (Osona) i dimarts 29 se'n faran dos més: un a l'escola Barrufet de Barcelona, i un altre a l'escola Joaquim Ruyra de l'Hospitalet de Llobregat.