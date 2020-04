EN DIRECTE | Salut diu que arriben un 75% menys de pacients greus als hospitals que fa un mes

Com cada dia, el Govern compareix per informar sobre l'evolució del covid-19 a Catalunya. "Estem veient un decreixement del nombre de persones que arriben a urgències: ahir van arribar la meitat dels que van fer-ho el passat 15 de març i un 25% dels que van arribar l'1 de març", ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés. "Això és així perquè l'atenció primària fa un acompanyament i una contenció per destensionar els hospitals", ha afirmat.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assenyalat que aquest cap de setmana ha arribat "molt" material sanitari, un 90% del qual de compres de la Generalitat i un 10% gestionat pel govern espanyol. "Tornem a reclamar la descentralització de les compres perquè s'ha demostrat que és més efectiu", ha afirmat.

També la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat el desplegament d'un pla de gestió emocional per al conjunt de la població, tant per a l'estrès agut com el dol. "És imprescindible", ha assegurat Vergés. Es farà a través del seguiment de l'estat de salut dels malalts confinats a casa gràcies a l'apli StopCovid19Cat, que permet que el sistema respongui als pacients. Vergés ha destacat que les característiques de la malaltia impedeixen l'acompanyament familiar dels afectats i que cal trobar la via per garantir que els ingressats, estiguin a hospitals com a centres sociosanitaris o pavellons i hotels medicalitzats, tinguin contacte diari a través d'eines tecnològiques.

Budó ha celebrat aquest dilluns que el 85% dels esdeveniments i congressos que s'havien de celebrar aquestes setmanes de pandèmia a Catalunya s'estiguin ajornant "després de l'estiu" i ha assegurat que la Generalitat confia que es recuperin les pèrdues dels últims mesos. A més, ha subratllat que es destinaran 2.500 euros a empreses petites del sector turístic que necessitin aquest coixí per no fer fallida. En total, s'hi destinaran 2 milions d'euros a aquestes empreses.

L'agricultura és un altre dels sectors que preocupa el Govern. Budó ha explicat que necessitaran 25.000 persones per a la campanya de recollida de la fruita dolça. "Ha estem treballant per garantir que la campanya es pugui tirar endavant", ha afirmat. "Ara és el moment de cuidar la nostra pagesia i comprar producte de proximitat", ha dit, i ha afirmat que "és un espai que caldrà actuar amb rapidesa i flexibilitat quan se superi aquesta situació".

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha insistit que la població ha de manenir les distàncies de seguretat, rentar-se molt bé les mans i fer servir mascaretes per tapar-se la boca i el nas. "En cas que no hi hagi, cal fer servir altres barreres de protecció per evitar que el patogen salti d'un cos a un altre", ha assegurat. Buch ha remarcat que l'única vacuna que existeix ara per ara és la responsabilitat dels ciutadans i el confinament "per solidaritat amb els altres i amb el sistema sanitari".

Sobre l'aixecament del confinament de la conca d'Òdena, que ara passarà a seguir les mateixes recomanacions i restriccions que la resta de Catalunya, Buch ha informat que es mantindran alguns patrullatges preventius "com ja es fa" arreu del país amb el dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra.