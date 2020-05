El Govern encara no ha traslladat l'informe per regions sanitàries al ministeri de Sanitat

"No hi ha cap decisió ferma". Així de taxativa ha estat la consellera de Salut, Alba Vergés, davant la idea que Barcelona i l'àrea metropolitana no puguin entrar a la primera fase del desconfinament proposat per l'executiu espanyol. "Ningú vol prendre uns riscos massa grans però tots volem tornar a una certa normalitat", ha afegit. Després d'haver insinuat en anteriors entrevistes que les zones més poblades ho tindrien més complicat per iniciar el procés de desescalada al mateix ritme que la resta del país, Vergés ha insistit ara que s'estan fent "avaluacions de risc" per valorar el creixement de l'epidèmia i les possibilitats de rebrot a tot el territori. "Fins ara només he dit que les zones més poblades s'han de vigilar molt per controlar el risc de rebrot. Estem fent un estudi regió per regió de les nou unitats i les propostes al detall s'estan treballant des del departament de Salut", ha resumit Vergés, que ha volgut matisar les seves declaracions anteriors.

Així i ara per ara, el Govern no ha donat detalls de la proposta que ha d'enviar al ministre de Sanitat, Salvador Illa, i que, a un dia perquè s'exhaureixi el termini, encara no han remès. En aquest document han de figurar les dades imprescindibles, especialment la capacitat de llits per absorbir un augment de la demanda en cas de rebrot, per acreditar que Catalunya compleix els requisits per fer el desconfinament poblacional per regions. La Generalitat tampoc no ha resolt aquest dimarts si la capital catalana quedarà aïllada de l'àrea metropolitana per a qualsevol activitat tret de la laboral durant més temps que la resta de territoris catalans. Sigui com sigui, ha dit la consellera, abans de remetre-la al govern espanyol (tenen temps fins demà), la proposta "s'ha d'aprovar aquí pels tècnics" i ha assegurat que "serà explicada a la ciutadania".

El que sí que ha confirmat Vergés és que la tendència de la corba va a la baixa, així com també l'ocupació de llits per a crítics. Segons les últimes dades aportades per Salut, hi ha 545 malalts greus a les cures intensives dels hospitals catalans, cosa que suposa un 132% de la capacitat normal dels centres assistencials, tant públics com privats.

La coordinació entre el Govern i les administracions municipals també juguen un paper rellevant en aquesta proposta. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que el seu departament està treballant amb el de Salut en la definició d'indicadors d'activitat, tant socials com de mobilitat, per identificar les problemàtiques i els possibles problemes que es poden trobar els municipis de cara al desconfinament i que, segons Buch, "s'han de resoldre de forma territorialitzada". A més, ha afegit que la seva conselleria, la de Salut i la de Presidència també estan en diàleg amb les administracions locals i els ajuntaments per "treballar les diferents realitats" de Catalunya. Aquest debat, que en principi ja s'està donant, serà especialment important de cara a plantejar la desescalada a les tres regions de Barcelona (Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud) si es confirma que aquests territoris no podran iniciar dilluns, 11 de maig, les mesures d'alleujament fixades per l'Estat.

Obres públiques a partir del 21 de maig

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, detallen els últims acords de l'executiu per fer front al covid-19 i actualitzen la informació sobre l'evolució de la crisi sanitària. Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya han mort 10.682 persones, 174 de les quals van registrar-se dilluns.

El Govern ha acordat aquest dimarts la represa gradual d'obres i serveis d'instal·lacions públiques. A partir d'avui, i en fase de desescalada, es permetran les obres que no impliquin interacció amb la població: edificació d'equipaments públics, monuments, intervencions arqueològiques i obres hidràuliques fora dels nuclis poblacionals. També s'habiliten les obres civils a trens, metros o estacions d'autobusos.

A partir del 21 de maig, es podrien començar a reprendre les obres que impliquin un cert contacte amb la població, per exemple en el manteniment i rehabilitació del parc d'habitatge públic, alguns d'ells buits gestionats per l'Agència de l'Habitatge. En cap cas, però, es podran fer obres a institucions sanitàries o assistencials abans del 28 de maig. El calendari, però, és modificable en funció de l'evolució de la pandèmia, ha dit Budó.

També s'han aprovat dos decrets lleis de mesures urgents d'ocupació. El primer incorpora un pla de xoc per a l'ocupació per a les persones que s'han vist afectades i per a les petites i mitjanes empreses. El pla té una dotació de 60 milions d'euros i es preveu que puguin beneficiar-se 1.500 empreses i 4.000 persones de forma directa. També s'hi destinaran recursos econòmics a les administracions (ajuntaments) de més de 50.000 habitants i els consells comarcals per al procés de reactivació econòmica. A més, es crearan sis línies d'ocupació fins a juny per encarar el període posterior al covid-19, segons ha informat Budó.