EN DIRECTE | Budó: "Un desconfinament mal planificat podria portar a un segon confinament més llarg i més greu”

El Govern de Catalunya segueix en contra de les mesures del govern espanyol d'aixecar el confinament total a partir de la setmana que ve. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha admès que la decisió de l'executiu de Pedro Sánchez "preocupa" a la Generalitat perquè els epidemiòlegs que els assessoren -amb Oriol Mitjà al capdavant- recomanen mantenir encara un confinament "total". "Un desconfinament mal planificat podria portar a un nou brot que podria portar a un segon confinament més llarg i més greu", ha afegit la portaveu, que ha anunciat una comanda de 14 milions de mascaretes -les primeres 100.000 s'esperen la setmana que ve- que comercialitzaran les farmàcies, tot i que la primera mascareta serà "gratuïta", segons ha decidit el Govern.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anat en la mateixa línia que Budó i ha arrencat la seva compareixença assegurant que està "molt preocupada" i que porten molts dies planejant un desconfinament que s'ha de fer "sense presses". "Els festius no marquen el calendari del virus", ha sentenciat Vergés, que ha dit que han tingut la "capacitat" de mantenir "sota control" el covid-19, amb gairebé 2.000 UCIs per donar resposta a la greu crisi sanitària. La responsable de Salut ja ha avançat que està previst que primer puguin sortir al carrer les persones que no són de risc, i els més vulnerables hauran d'esperar.

No es pot portar la Mona

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat les mesures del seu departament per a la "no operació sortida" de Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra faran 500 controls a totes les vies catalanes: "Els que pretenguin sortir per gaudir de la Setmana Santa està prohibit, els Mossos d'Esquadra vetllaran perquè tornin a casa amb la sanció corresponent".

Buch ha explicat que els padrins i padrines que han de portar les Mones de Pasqua als fillols i filloles no ho poden fer. "Està permès comprar Mones, però no portar-les a casa", ha dit el conseller, que ha emplaçat les pastisseries i comerços a donar resposta a aquesta situació. El responsable de seguretat ha demanat que la gent surti amb mascaretes i guants al carrer, i ha explicat que durant les últimes 24 hores s'han fet 10.520 identificacions a persones, 13.000 detencions i s'han aixecat 2.797 actes de denúncia a persones.