Les escoles tindran una infermera de referència i els directors rebran formació per gestionar casos de covid-19

La tornada a l'escola el setembre s'haurà de fer, necessàriament, en convivència amb el coronavirus. Aquesta és la màxima amb què treballa el Govern de cara al curs 2020-2021 i així es desprèn del protocol d'actuació davant de possibles contagis als centres, elaborat conjuntament pels departaments d'Educació i Salut. El document, presentat aquest dijous en roda de premsa, estableix que s'assignarà un centre d'atenció primària (CAP) i una infermera de referència als 5.455 centres educatius no universitaris de Catalunya i que tots els directors rebran formació específica per a la gestió de casos sospitosos o confirmats de covid-19 a les aules, on els alumnes s'agruparan en grups de convivència estable.



Tal com avançava a l'ARA aquest dimecres el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, la prioritat del Govern és mantenir els centres oberts i, per això, si hi ha infeccions, la primera opció sempre serà l’aïllament dels grups vinculats als contagis. Segons ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, el tancament de centres només es plantejaria si es detecten de dos positius en diferents grups de convivència estable a les aules. "En el cas que hi hagi un cas positiu en un grup estable, tots els alumnes del grup estable hauran de fer una quarantena de 14 dies. Si hi ha dos casos positius de diferents grups estables d'un mateix edifici, tot aquell edifici haurà de fer una quarantena de 14 dies. I a partir de dos casos positius de diferents grups, l'autoritat sanitària pot plantejar el tancament del centre", ha explicat.

Bargalló ha deixat molt clar, però, que aquesta no serà l'única condició per tancar el centre: "L'anàlisi epidemiològica farà que Salut digui si ho creu convenient o no", ha dit, i el director general de professionals de la salut del departament de Salut, Marc Ramentol, ha remarcat que el protocol està "destinat a mantenir obertes les escoles, no a tancar-les a les primera de canvi". Amb aquest objectiu, les infermeres de referència de les escoles -figura ja existent per altres programes de Salut- faran tasques d'assessorament i resolució de dubtes als centres, i la formació que es farà a tots els directors abans del 14 de setembre -ja sigui presencial o telemàticament- anirà enfocada a "facilitar la traçabilitat del contagi quan es produeixi", ha explicat Ramentol.

Aïllament del grup estable si hi ha un positiu

Però com s'actuarà exactament davant d'un possible contagi a l'escola? Si hi ha un cas sospitós, el centre haurà de recomanar a la família o l'alumne que vagi al seu CAP de referència, i serà el metge de família corresponent qui haurà de determinar si aquell cas constitueix podria ser covid-19 o no. En cas afirmatiu, se li farà un test PCR i el Govern garanteix que els resultats s'obtindran en un màxim de 24 hores. Fins llavors, els gestors covid que ja treballen als CAP recomanaran l'aïllament domiciliari a l'alumne afectat i a les persones amb qui conviu, i activaran els serveis de vigilància epidemiològica territorials -que s'ampliaran en 16 professionals a partir del setembre- perquè comencin a recollir les dades dels estudiants del grup estable del possible infectat.

Els membres de grup estable només s'haurien d'aïllar en cas que la PCR del seu company de classe sortís positiva. Llavors també se'ls faria el test i s'haurien d'aïllar igualment durant 14 dies encara que el seu resultat fos negatiu. D'altra banda, segons ha explicat Ramentol, si un alumne positiu tingués germans en altres grups de connivència, només s'hauria de fer el test i aïllar-se els germans i no els seus companys de contacte estable a l'aula. "En alguns casos haurem d'acabar prenent altres decisions", ha admès Bargalló, si bé ha apuntat que l'experiència fins ara als casals d'estiu demostra que són "minoritaris" els casos sospitosos de covid-19 que acaben sent positius. Les mesures en tot moment es prendran conjuntament entre les autoritats sanitàries i educatives.

Bargalló ha iniciat la roda de premsa deixant clar que aquest curs tindrà unes "característiques extraordinàries" pel context de pandèmia i que caldrà donar una "resposta" a l'"emergència pedagògica, social i comunitària en què ens trobem". Després de "sis mesos" en què els alumnes han estat "desconnectats dels dia a dia de l'escola" -ha dit-, el "servei educatiu [...] serà més que mai un servei públic essencial".