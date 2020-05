EN DIRECTE | Illa considera "imprescindible" l'estat d'alarma per "activar mecanismes en cas de rebrot"

Salvador Illa compareix en roda de premsa el primer dia que oficialment es posa en marxa la fase inicial del desconfinament a l'Estat, la zero, en la qual obren petits comerços i s'estableixen unitats territorials a cada comunitat autònoma. Una divisió que queda ajornada a l'espera d'estudiar propostes alternatives a la de les províncies plantejada per part del govern de Pedro Sánchez, com és el cas de Catalunya, que aposta per nou regions sanitàries, i també per aixecar l'estat d'alarma. Aquest diumenge el departament de Salut assegurava que el ministre de Sanitat veia bé la fórmula, però no s'ha confirmat des de Moncloa.

Aquesta setmana Sánchez també necessita un nou aval del Congrés a la pròrroga de l'estat d'alarma i cada vegada compta amb menys suports. Si a l'última sessió Vox, JxCat i la CUP ja van votar en contra, ara s'hi podria sumar Esquerra. Amb tot, el PP pot decantar majories i aquest dilluns el seu president, Pablo Casado, ja ha avançat que la seva formació "no pot votar a favor", fet que obre la porta a un vot en contra o bé a l'abstenció, que permetria sense problemes que la pròrroga de l'estat d'alarma tirés endavant. El cap de l'executiu espanyol ja va avisar aquest dissabte que "no hi ha pla B" i que moltes de les mesures econòmiques i socials que s'han aprovat depenen, va assegurar, de la vigència de la situació d'excepcionalitat. Sánchez ha trucat al cap de l'oposició aquest matí per intentar convèncer-lo i han parlat durant una hora aproximadament, segons ha informat el ministre de Transports, José Luis Ábalos.

Illa ha qualificat "d'imprescindible" mantenir l'estat d'alarma durant la fase de desescalada i ha donat dos motius: un, controlar l'evolució de l'epidèmia; i el segon, "poder activar mecanismes que s'han demostrat eficaços en cas de rebrot". Una afirmació que suggereix que caldria mantenir l'estat d'alarma indefinidament fins que el virus desaparegui o es trobi la vacuna, tot i que Sánchez no ha expressat aquesta voluntat. "Si l'emergència sanitaria segueix vigent, no hi ha cap motiu per prescindir de l'instrument jurídic més eficaç per fer-li front. No té sentit que no habilitem el procediment normatiu que habilita el confinament", ha afirmat Ábalos, que s'ha dirigit directament al PP per demanar-li "responsabilitat" i no impedeixi una nova pròrroga. "Millor no fer experiments que ens puguin portar al caos", han coincidit Illa i Ábalos.

Ábalos ha insistit que determinades mesures com els ERTO depenen de l'estat d'alarma perquè es fonamenten en "la força major d'acord amb les restriccions imposades per l'Estat". "Els que diuen que tenen alternatives les haurien d'explicar", ha reptat el número 3 del PSOE, implícitament dirigint-se a Casado, que considera que les ajudes econòmiques es podrien deslligar de l'estat d'alarma. Preguntat per la possibilitat d'emparar-se en la llei general de salut pública, Illa ha afirmat que no és una alternativa i que l'única solució viable és la que s'ha estat aplicant des del 14 de març. "En absència d'ordre, només hi ha el caos", ha insistit Ábalos.