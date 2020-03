El govern espanyol enviarà 210 milions addicionals a les comunitats autònomes per la crisi del coronavirus

"Arriben els dies més durs", ha avisat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa conjunta amb el vicepresident d'Assumptes Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias. Per fer-hi front, el govern espanyol ha decidit enviar una dotació addicional de 210 milions d'euros a les comunitats autònomes perquè destinin aquests diners a la crisi sanitària pel coronavirus. De tota manera, Illa no ha concretat quina quantitat tocarà a cada comunitat autònoma. Aquests diners se sumen als avançaments del model de finançament autonòmic ja aprovats.

Illa ha negat les crítiques que ha rebut per part d'algunes administracions autonòmiques, com la Generalitat de Catalunya i també la Comunitat de Madrid, sobre el repartiment de material sanitari. "No hi ha hagut requisament ni impediments a les duanes", ha assegurat. I ha afegit: "El virus el vencerem units. Treballem en coordinació estreta amb totes les comunitats autònomes". Així, Illa ha explicat que s'han marcat com a objectiu "comprar tant com es pugui" per destinar més material sanitari als centres assistencials i ha detallat que en els últimes dies els han fet arribar 1,5 milions de mascaretes, 324.000 avui mateix a la sanitat madrilenya. El ministre socialista, a més, ha afegit que a part del material que compra l'Estat, les comunitats autònomes també "poden fer compres si ho consideren oportú", i que s'està intentant potenciar el sistema de producció, segons ha explicat. "Ho distribuirem on faci més falta" per garantir l'equitat entre territoris, ha afirmat.

En la roda de premsa, Illa també ha explicat que s'han incorporat 30.000 professionals sanitaris, entre metges i infermeres, en els últims dies per reforçar el sistema sanitari. Són 8.000 metges interns residents (MIR) de quart i cinquè de carrera; 11.000 professionals d'infermeria que han superat les proves selectives, però no havien aconseguit plaça; i 10.000 estudiants de l'últim curs d'infermeria i 7.000 de medicina.

D'altra banda, Iglesias ha fet una sèrie d'anuncis d'inversions socials. Per exemple, la creació d'un fons social extraordinari per reforçar l'atenció social de les persones més vulnerables. En aquest sentit, ha explicat que destinaran 300 milions d'euros a medicalitzar i a dotar de més material sanitari les residències d'avis per frenar les xifres de mortalitat dels últims dies. Illa, de fet, ha explicat que han convertit el protocol que tenen des del 5 de març sobre les residències d'avis en una ordre executiva perquè es pugui aplicar de manera immediata en tots els centres. "Hi ha hagut escassetat de material a les residències", ha admès Illa. A més, els diners d'aquest fons també es destinaran a l'atenció domiciliària de persones dependents i amb discapacitat que no poden anar als centres de dia. El vicepresident d'Assumptes Socials també ha detallat que l'exèrcit serà l'encarregat de vetllar per les persones sense llar.

Iglesias, a més, també ha explicat que destinaran 300 milions d'euros en avançaments als ajuntaments amb superàvit, perquè els destinin a serveis socials. El vicepresident segon, per cert, no ha concretat cap mesura relativa al mercat del lloguer. Preguntat específicament sobre si el govern té en ment una moratòria dels pagaments per a persones en risc d'exclusió, Iglesias ha contestat únicament que l'executiu espanyol és conscient que l'habitatge és un dret constitucional i que la crisi del coronavirus pot portar a fer que molta gent no pugui pagar el lloguer. "No deixarem cap ciutadà enrere", ha assegurat, i ha avançat que els anuncis socials d'avui no seran els últims.

El ministre de Sanitat també ha explicat que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, serà l'encarregat de coordinar totes les administracions de justícia per "garantir" que es produeixen els serveis mínims, i que la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, també vetllarà perquè el subministrament elèctric arribi a la gran indústria i a totes les famílies. A partir de les dues del migdia, Iglesias participarà en una videoconferència amb els ministres de Treball de la Unió Europea, juntament amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá.