EN DIRECTE | La reunió entre Salvador Illa i el conseller de Sanitat de Madrid acaba sense acord

Després d'un cap de setmana de xoc de trens entre el govern central i la comunitat de Madrid per la gestió de la pandèmia a la regió, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, s'han reunit aquest dilluns a la tarda per abordar la situació a la capital espanyola i intentar reprendre el camí de la cooperació. Però, després de més de dues hores de reunió, Illa i el conseller de Sanitat no han arribat a cap acord, segons ha confirmat la Comunitat de Madrid. "No s'ha pres el control de la pandèmia", ha denunciat Illa sobre Madrid.

La regió madrilenya no mou fitxa, ha reconegut Illa. El ministre, en un atac de sinceritat, ha apuntat que lluny d'enganyar-se cal reconèixer que "venen setmanes molt dures i complicades en les que s'ha de prendre el control de la pandèmia i doblega la corba". Per això, Illa ha tornat a avisar que si no s'aconsegueix, "s'hauran de prendre més mesures". El ministre ha insistit en que a Madrid "hi ha increment de casos, transmissió comunitària i increment de defuncions" i ha determinat que "s'ha d'actuar amb determinació i ja anem tard". Sobre la taula, doncs, es manté una possible intervenció des de la Moncloa si Ayuso no cedeix.

Amb tot, aquest dilluns a la tarda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistit en què la seva estratègia sanitària "funciona". Ayuso ha defensat a través de Twitter que els ingressos hospitalaris i els d'UCI per covid es "desplomen" durant l'última setmana. En concret, remarca que les hospitalitzacions han baixat un 66% i les UCI, en un 11%. A més, assegura que han invertit la tendència durant el cap de setmana: "menys ingressos que fa set dies".

La reunió d'aquesta tarda ha arribat després que Illa aquest cap de setmana avises a Ayuso que, tot i que el seu objectiu no era "tutelar" ni "imposar", calia que la comunitat reaccionés “els pròxims dies o hores” i apliques les mesures que el govern espanyol havia recomanat a la regió. En aquest sentit, el govern d'Isabel Díaz Ayuso es resisteix a tancar Madrid i a aplicar restriccions severes als municipis amb més de 500 contagis per cada 100.000 habitants, que és el que demana aplicar el ministeri de Sanitat. A més, des de la comunitat demanen que les mesures s'apliquin a tot l'Estat. En aquest sentit, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha apuntat que arreu del territori "la situació és variable i la resposta també ho ha de ser". L'epidemiòleg també ha argumentat que la densitat de població de Madrid fa que la regió hagi de prendre mesures concretes. En aquest sentit, Illa ha insistit en que la comunitat de Madrid té unes característiques especials i que per aquest motiu ha de revisar de forma concreta les mesures.

Seguint el camí de la "unitat", del que s'abanderava aquest diumenge Ayuso i Illa, el govern espanyol i Comunitat de Madrid es tornaran a trobar demà dimarts per evitar el xoc definitiu. El vicepresident madrileny, Ignacio Aguado, ha convocat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, a una reunió a les sis de la tarda a la seu de la vicepresidència autonòmica per abordar la situació del coronavirus a la ciutat.

La incidència creix a Madrid

El ministeri de Sanitat ha informat aquest dilluns de 31.785 contagis per coronavirus nous a tot l'Estat des del divendres, 2.425 dels quals diagnosticats les últimes 24 hores. Malgrat les afirmacions de la comunitat de Madrid, segons les últimes dades publicades aquest dilluns pel ministeri de Sanitat, la regió continua al capdavant amb 451 casos diagnosticats l'últim dia i amb una incidència acumulada de 775 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la incidència al conjunt de l'Estat és de 290 casos per cada 100.000 habitants.

En tot cas, Simón ha apuntat que no només és important la incidència, sinó també "el sistema assistencial". "Ara està patint sistema d'atenció primaria", ha assenyalat Simón, que acte seguit ha reconegut que "els hospitals cada vegada estan patint més pressió". En aquests moments hi ha 11.147 pacients ingressats per coronavirus als hospitals d'arreu de l'Estat i 1.529 persones ingressades en unitats de cures intensives (UCI), cosa que significa un 17,91% dels llits UCI ocupats. Sanitat també ha notificat 179 defuncions més del del divendres.