L'Estat estableix 15 grups de població per rebre la vacuna entre el gener i l'estiu

El govern espanyol ja té un pla de vacunació per quan arribi una de les primeres vacunes contra el coronavirus. Tanmateix, "no és un pla fix", com explicaven fonts del ministeri de Sanitat fa uns dies. Els quatre primers grups de població que seran vacunats en una primera fase (que començarà al gener i durarà fins al mes de març) seran: gent gran, professionals de residències i sociosanitaris, sanitaris "en primera línia" i persones dependents no institucionalitzades (uns 2,5 milions de persones, segons les estimacions de l'executiu).



Però, més enllà d'aquests col·lectius, Illa ha explicat que ha avaluat 11 grups poblacionals més (en total 15 grups) d'acord amb e ls criteris de " morbiditat , risc d'exposició, risc d'impacte socioeconòmic i risc de transmissió". Illa ha detallat que la resta de col·lectius són: persones en situació de risc, persones que viuen o treballen en comunitats amb entorns tancats, persones vulnerables per la situació socioeconòmica, persones amb feines essencials, personal docent, població infantil i adolescent, població adulta, població que viu en zones afectades per la possibilitat de rebrots, embarassades i mares en lactància i, finalment, persones que ja tenen immunització.



Aquests 11 grups poblacionals restants es vacunaran en una segona etapa (a partir del març) o tercera (per arribar al màxim de població) en funció dels criteris establerts , però també segons l'evolució del procés de vacunació, que pot variar segons la vacuna que arribi primer.

Les fases de vacunació i el seguiment, de fet, són els punts que van quedar oberts en la presentació del pla de vacunació. C ada projecte de vacuna presenta unes característiques específiques a l'hora de ser emmagatzemades i distribuïdes, i això fa que encara no se sàpiga del tot com serà la logística. "El ministeri està treballant amb les comunitats autònomes diverses alternatives de centres de vacunació, tenint en compte l'experiència de l'atenció primària. A mesura que es tingui informació sobre la disponibilitat de les vacunes, serà necessari actualitzar els processos i establir on, qui i com es fa la vacunació", recull el pla estatal.

Gent gran i professionals de residències, els primers a vacunar-se al gener

Porta oberta a més vacunes

"Totes les vacunes estan subjectes a rebre l'autorització", ha insistit Illa, que ha assegurat que no s'acceptarà cap vacuna sense haver passat el filtre de l'Agència Europea de Medicaments. Sobre el nou assaig anunciat per Oxford- Astra Zeneca , Illa ha apuntat que és normal i que no li preocupa. "Per això l'estratègia no s'ha centrat en una sola vacuna, sinó en adquirir-ne com a mínim set", ha especificat el ministre, que ha obert la porta a l'arribada "d'una segona onada de vacunes".



Sobre la temporada d'esquí, Illa ha comunicat que des del govern estan en contacte tant amb França com amb Andorra per acordar una estratègia homogènia . "No ens preocupa l'activitat de l'esquí, sinó les trobades que es produeixen després d'esquiar", ha apuntat Illa.