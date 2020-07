Només el 5,2% d'espanyols i el 5,9% de catalans han generat anticossos contra el covid-19

La tercera onada de l'estudi de seroprevalença continua mostrant que un 5,2% de la població a tot l'Estat ha generat anticossos contra el coronavirus. A Catalunya el percentatge puja fins al 5,9%. Les dades les ha fet públiques aquest dilluns el Centre Nacional d'Epidemiologia en coordinació amb l'Institut Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística. Dels tres estudis fets es conclou que un 5% de la població de tot l'Estat té anticossos.

La directora de l'Institut de Salut Carlos III, Raquel Yotti, també ha posat el focus en el personal sanitari assistencial, perquè fins a un 10% ha generat anticossos contra el coronavirus. Amb tot, ha assenyalat que aquestes dades són "representatives de les mesures que s'han pres des de Sanitat", però continuem "lluny de la immunitat de grup" i que per això "cal continuar adoptant les mesures de seguretat i higiene necessàries".

A causa del descens de contagis després del confinament, també ha disminuït el percentatge de pacients que han generat anticossos. En aquesta tercera onada la mitjana és per sota del 0,7%, mentre que entre el període del 18 de maig a l'1 de juny (quan es va fer la segona onada de l'estudi) va ser d'un 0,8%, i d'un 0,9% el primer període (del 27 d'abril a l'11 de maig).

En relació també amb els anticossos, el que s'observa en aquest tercer estudi és l'absència en persones que els tenien prèviament, un 14% del total. Això suposa un increment de fins al doble si ho comparem amb els anticossos que ja no van aparèixer entre la ronda 1 i la ronda 2, en aquelles persones que sí que els tenien després del primer estudi. Aquesta "pèrdua" d'anticossos ha sigut més freqüent en persones que no han tingut cap símptoma i molt menys en els participants amb una PCR positiva i aquells que van perdre l'olfacte i el gust.

"No significa que aquestes persones no estiguin protegides", ha aclarit el secretari general del ministeri de Sanitat, Faustino Blanco. De fet, la directora de l'Institut de Salut Carlos III, Raquel Yotti, ha recordat que "en malalties com l'hepatitis els anticossos no es veuen però hi són i tenen memòria". També ha explicat que "la immunitat cel·lular juga un paper molt important", tot i que no deixa veure si una persona té anticossos. No obstant això, el missatge que s'ha volgut llançar és de "prudència" també entre aquelles persones que ja hagin passat la malaltia.

A diferència dels resultats del primer i el segon estudi, en què van augmentar els asimptomàtics, en aquesta tercera onada els simptomàtics han augmentat "substancialment". Els experts ho relacionen amb l'augment de la mobilitat de la població després del període de confinament.

Variabilitat geogràfica

On més incidència de casos hi ha hagut durant l'epidèmia és on també hi ha un percentatge més alt de prevalença, tal com es va evidenciar en les últimes dues onades. El percentatge de casos continua sent més gran en poblacions de més de 100.000 habitants, en comparació amb municipis amb menys població. La Comunitat de Madrid continua sent la zona on més població ha presentat anticossos, amb un 11,7%, seguida de Castella-la Manxa, amb un 9,6%, i Castella i Lleó, amb un 7,8%.

En aquesta tercera onada hi han participat 68.296 persones, un 76% de les contactades per fer-se les proves. L'objectiu d'aquest estudi, que va començar el 27 d'abril, és estimar la seroprevalença d'infecció del nou coronavirus a través de la determinació d'anticossos.