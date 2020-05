Illa anunciarà avui quins territoris avancen a la fase 1 de desconfinament

El govern espanyol ha oficialitzat la quarta pròrroga de l'estat d'alarma en la reunió del consell de ministres extraordinari d'aquest divendres, a les portes de l'entrada a la fase 1 del desconfinament per part de la majoria de territoris de les comunitats autònomes. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, anunciarà aquesta tarda quins avancen a la següent etapa. En el cas català només les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran ho han sol·licitat. Castella i Lleó és una de les altres comunitats que, com Catalunya, ha optat per la cautela en alguns dels seus territoris. Pel que fa a Madrid, tot i que Isabel Díaz Ayuso ha demanat accedir a la fase 1 de la desescalada, el ministeri de Sanitat s'inclina per rebutjar la sol·licitud.

"No caben interessos partidistes i càlcul electoral", ha anotat la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, sobre el pas a les fase 1 de desconfinament. "Els fets parlen per si sols a la Comunitat de Madrid", ha afegit, encara que ha assegurat que no ha volgut "polemitzar amb cap comunitat autònoma". De tota manera, Montero ha volgut donar un missatge de "tranquil·litat" als madrilenys i ha assenyalat que la cogovernança dona una "garantia addicional per tenir la certesa que les institucions vetllaran per l'interès dels ciutadans". Preguntada per si donaria suport a una moció de censura a Ayuso, Montero ha replicat que correspon al líder del PSOE a Madrid, Ángel Gabilondo, "decidir en quina mesura els fets requereixen actuacions contundents, però el govern té altra feina".

A l'Estat s'ha viscut un lleuger repunt de morts per coronavirus els últims tres dies -per sobre de 200 diaris-, i el focus continua estant a Catalunya i la Comunitat de Madrid, que són les que registren les dades més elevades. En aquest sentit, la portaveu de la Moncloa també s'ha dirigit a la ciutadania perquè l'alleujament de les restriccions no perjudiqui en l'evolució de l'epidèmia. "Hem d'extremar la prudència perquè cada pas que es consolidi i no retrocedeixi", ha defensat la portaveu de l'executiu espanyol, que ha apel·lat al "compromís individual" de la ciutadania per mantenir les mesures de protecció.

Així, l'estat d'alarma s'allarga de moment fins al 24 de maig, tot i que l'executiu ja ha avisat que és probable que calgui unes setmanes més. "No descartem noves pròrrogues", ha reiterat Montero. Si aquest és el seu pla haurà de negociar-lo amb les forces del Congrés, especialment amb les que ja li van permetre aprovar la quarta pròrroga, atès que el PP va anunciar que votaria que no a una cinquena. Tanmateix, Montero ha tornat a estendre la mà a totes les formacions polítiques de cara a la gestió del covid-19 i ha demanat "deixar les diferències i els retrets per posar l'accent en el que ens uneix". "Qualsevol aliança que ens permeti obrir els suports parlamentaris serà benvinguda", ha comentat la portaveu en relació a la possible estabilització del suport de Cs.

Paral·lelament, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat un acord a la taula del diàleg social perquè els expedients de regulació temporal d'ocupació motivats pel covid-19 fins al 30 de juny. Això inclou tant els que siguin per força major total (sense reinici de l'activitat) o parcial (recuperació d'una part de l'activitat). Després de reunions i converses amb patronal i sindicats, s'ha acabat donant el sí a la iniciativa, que també inclou el manteniment dels llocs de feina durant un termini de sis mesos quan s'aixequi l'acomiadament.