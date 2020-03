Sanitat augura que en dos o tres dies els casos lleus també es podran fer la prova del Covid-19

Espanya arribava als 11.178 casos diagnosticats aquest dimarts i mentre treballa a mitjà termini perquè el nombre de curats superi el de malalts, paral·lelament s'intenta que tots aquells ciutadans que tinguin el virus ho sàpiguen. A dia d'avui s'estan donant unes xifres que responen a les que s'han pogut detectar, però hi ha molts espanyols que resten als seus domicilis amb símptomes -o sense- i desconeixen si estan infectats. El motiu és que el sistema sanitari s'ocupa dels casos greus i es deneguen la majoria de peticions de fer-se el test, per prioritzar qui requereix més urgència. L'objectiu és que això canviï i que en dos o tres dies, segons el director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, també es puguin fer la prova els lleus.

La Comunitat de Madrid, que continua sent la que té més infectats -4.871 comunicats aquest migdia, ara ja menys del 50% de tot l'Estat-, ha informat que fa un seguiment telefònic a 20.270 casos. No són tots confirmats, sinó que n'hi ha que són sospitosos de ser-ho, de manera que no es pot assegurar quina és la xifra real de malalts però tot indica que és superior a la del ministeri de Sanitat. Des de l'aplicació de l'estat d'alarma, la Comunitat de Madrid ja no dona dades d'infectats.

Creixement més lent d'infectats

Aquest dimarts el ministeri de Sanitat ha informat de 1.987 nous casos, fet que representava un 17,7% d'increment de malalts. Era moderadament una bona notícia perquè dilluns el creixement d'infectats era del 25%, tot i que Simón ha advertit que s'ha d'observar amb precaució aquesta dada perquè existeixen modificacions en les definicions dels casos que es valoraran els propers dies. L'epidemiòleg va anunciar un total de 491 morts i 1.028 altes, amb l'esperança que cada vegada en vagin sent més gràcies a l'agilització de recursos. Simón ha explicat que s'està ampliant el cos mèdic i s'està redistribuint material sanitari, com mascaretes. De fet, el director operatiu de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña, ha explicat que se n'han intervingut 13.000 a l'aeroport de Barajas que privats s'enviaven via correu. El ministeri de Sanitat també ha iniciat el repartiment de més d'un milió de mascaretes. Segons va informar en un comunicat, aquest dimecres han arribat mig milió d'unitats a Saragossa a través d'un avió procedent de Xangai (Xina), que se sumen a les 546.000 repartides des del cap de setmana entre comunitats.