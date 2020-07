Illa informa de 412 brots actius arreu de l'Estat amb 4.870 casos associats

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha tornat a comparèixer a la comissió del Congrés, 40 dies després, per donar compte de l'evolució del coronavirus, en un moment en què a l'Estat es viu un creixement dels contagis. Concretament, ha informat de 412 actius amb 4.870 casos associats. El 70% dels focus tenen menys de deu positius associats, ha comunicat el ministre. Aquest dimecres es van tornar a superar el miler de contagis registrats les últimes 24 hores, en unes xifres similars a les de fa uns mesos, tot i que el nivell d'hospitalitzacions i víctimes mortals no són les dels pitjors moments de la pandèmia: nou defuncions els últims set dies. "Entenem que el confinament ha estat dur, però no se li ha de perdre el respecte al virus", ha assenyalat Illa en la seva exposició inicial.

En aquest sentit, el titular de Sanitat ha fet una crida a la població a ser conscient que les relacions socials han de ser "diferents" a la que s'estava acostumat, complint les tres recomanacions sanitàries: higiene regular de mans, ús de mascareta i distància interpersonal. A més, Illa ha demanat a la ciutadania que redueixi el nombre de contactes, encara que durant l'estiu és freqüent que els grups vagin variant. "Hi ha persones a qui la infecció no afecta de manera greu, però sí als convivents, els que estan al carrer o un bar", ha subratllat el ministre.

Mesures "adequades" a les comunitats autònomes

Illa no ha fet autocrítica sobre la gestió del covid-19 i s'ha limitat a repassar les mesures que s'han pres les últimes setmanes des que es va aixecar l'estat d'alarma, el 21 de juny. Tal com ja va fer en roda de premsa des de la Moncloa dimarts, el ministre ha opinat que les mesures que estan prenent les comunitats autònomes són les "adequades", sense especificar la seva consideració sobre la flexibilització de restriccions a l'àrea metropolitana de Barcelona i el Segrià. A Catalunya i l'Aragó, ha recordat Illa, és on es focalitzen més del 60% dels repunts de covid-19, motiu pel qual ha afirmat que a nivell general la situació a l'Estat està controlada. Per això, ha reiterat que no és moment de tornar a aplicar l'estat d'alarma perquè, segons el seu criteri, les comunitats tenen instruments suficients per abordar els rebrots.

A més, el ministre ha comparat la situació espanyola amb la d'altres països europeus, on també estan incrementant els contagis i en circumstàncies equiparables, com els entorns laborals, familiars i locals d'oci. "Sortim de la tempesta però no hem aconseguit arribar a port segur", ha afirmat Illa, que ha explicat que aquesta frase li va dir el seu homòleg italià en una conversa recent, en què van comparar els escenaris espanyol i italià.

L'última vegada que Illa va comparèixer a la comissió va ser el 24 de juny, però la millora de les dades va motivar que resultés innecessari que el ministre donés explicacions setmanalment davant la cambra baixa. En aquella ocasió va voler llençar un missatge a cada portaveu dels partits presents a la comissió, en format de comiat, però un mes després tornen a veure's les cares.