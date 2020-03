El govern espanyol compra material sanitari a la Xina per un valor de 432 milions d'euros

El govern espanyol ha tancat un acord amb la Xina per una compra de 432 milions d'euros de material sanitari. Un acord que inclou l'adquisició de 550 milions de mascaretes quirúrgiques i de protecció (és a dir, per a professionals sanitaris i per a pacients); 5,5 milions de tests ràpids; 950 equips de respiració assistida i 11 milions de guants. Tot plegat, ha d'arribar a l'estat espanyol en un termini que s'obre en els propers dies i que es pot allargar fins al mes de juny. Així ho ha informat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa. "És un acord tancat i pagat amb tota la seva integritat", ha afirmat.

Així, Illa ha explicat que les mascaretes, per exemple, està previst que arribin al llarg de les properes vuit setmanes "de forma regular". Els tests ràpids, per la seva banda, haurien d'anar arribant entre els mesos de març i abril, mentre que els guants de protecció arribarien en les properes quatre setmanes. Els equips de respiració haurien de començar a arribar a l'Estat entre l'abril i el juny. Des que ha començat la crisi sanitària, el ministre de Sanitat ha explicat que el govern espanyol ha repartit a tot l'Estat un total de sis milions de mascaretes, tot i que no ha desgranat les quantitats per comunitats autònomes.