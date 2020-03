EN DIRECTE: Illa: "Les dades indiquen un canvi de tendència, estem iniciant una fase d'estabilització"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha mostrat moderadament optimista amb la tendència de contagis del coronavirus dels últims dies a Espanya. "Amb totes les precaucions, les dades dels últims dies indiquen un canvi de tendència amb increments menors als anteriors. Estem iniciant una fase d'estabilització", ha afirmat en la seva compareixença a la comissió de Sanitat del Congrés. Tal com ja havia suggerit algun altre membre del govern espanyol, ha situat el pic de contagis a principis d'abril.

L'endemà que el president, Pedro Sánchez, aconseguís l' aval de la cambra baixa per prorrogar l'estat d'alarma fins l'11 d'abril, aquest dijous serà Illa el blanc de les crítiques de l'oposició. PP i Vox van acusar Sánchez de fer tard en el combat contra la pandèmia, mentre que algunes forces polítiques que van permetre la investidura del líder del PSOE, continuen reclamant mesures més restrictives, sintetitzades en paralitzar l'activitat econòmica no essencial. Illa arriba a la compareixença després d'haver anunciat una compra massiva de material a la Xina per valor de 432 milions d'euros, que inclou tests ràpids, respiradors i mascaretes, entre altres coses, per bé que algunes de les proves de diagnòstic no estan resultant del tot eficaces. Aquest dijous al migdia, a més, s'han donat a conèixer les dades actualitzades de contagis i morts: incrementen en 8.500 els casos les últimes 24 hores i en 655 les víctimes mortals.