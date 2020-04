La Generalitat reclama a l'Estat que prorrogui el confinament total a Catalunya

La Generalitat ha reclamat aquest dimecres a l'Estat en roda de premsa una pròrroga del confinament total a Catalunya. Malgrat que el govern espanyol va prorrogar l'estat d'alarma fins al 26 d'abril, el confinament total s'acaba aquesta mateixa setmana i està previst que es torni al confinament inicial, més tou. "El confinament total és encara el mecanisme més segur", ha defensat la consellera de Salut, Alba Vergés, en consonància amb els missatges de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i de l'Interior, Miquel Buch.

La consellera de Presidència del govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha denunciat la "incertesa" que el govern espanyol els transmet de cara al desconfinament i ha anunciat que el Procicat preveu la possibilitat de demanar una pròrroga del confinament total a Catalunya. A més, ha recordat, la Generalitat treballa per un desconfinament progressiu amb garanties.

"És imprescindible una bona planificació per fer un bon desconfinament", ha dit Budó, que creu que una mala transició "pot ser el preludi d'un segon confinament total i això seria un desastre". A més, ha expressat la "preocupació" dels serveis de transport públic per no poder donar resposta al desconfinament amb les garanties sanitàries necessàries, relatives sobretot a les distàncies de seguretat. A partir de divendres, el transport públic tornarà a ser de pagament.

"Pot ser que més d'un milió de persones a Catalunya hagin de tornar a treballar i els epidemiòlegs demanen mantenir el confinament total", ha dit Budó, que ha dit que la Generalitat demanarà una pròrroga del confinament total.

Augment del trànsit i les identificacions

Coincidint amb la millora de les xifres de contagis a Catalunya, les identificacions diàries per possibles infraccions del confinament han pujat un 11% respecte al dia anterior i han arribat a les 10.000 aquest dimarts, com també han incrementat els cotxes identificats i, en menor mesura, el trànsit a les carreteres.

El trànsit de sortida i d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona ha augmentat un 2,5% i un 4,3%, respectivament, un augment "no tan important com el d'ahir", ha reconegut el conseller d'Interior, Miquel Buch, en roda de premsa. També ha anunciat un nou dispositiu per controlar les carreteres on més ha pujat el trànsit i evitar, així, que la gent vagi a les segones residències.

En aquest sentit, Budó ha assegurat que durant el cap de setmana es va detectar un augment del consum d'aigua en municipis de la Costa Daurada, dada que han negat alguns alcaldes com el de Salou.

La Generalitat també ha anunciat que té dificultats per trobar els reactius necessaris per als 170.000 tests PCR que ha adquirit en els últims dies i ha anunciat que espera disposar de 600.000 tests nous en les pròximes sis o set setmanes, gràcies en part a la feina coordinada amb laboratoris d'universitats i empreses privades.

El conseller d'Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, no ha respost a la pregunta sobre si es faran tests a tota la gent gran que viu en residències i s'ha limitat a dir que "s'ampliaran al màxim". També ha defensat que el canvi de gestió de les residències, que passarà a coordinar el departament de Salut, ha de "facilitar" l'assistència sanitària en aquests centres. Des de les residències, la provisió de tests PCR és una de les demandes més urgents per poder aïllar i atendre els possibles contagiats.

Sobre la petició de l'Ajuntament de Barcelona de traslladar amb urgència les persones grans de residències amb símptomes als espais que el consistori ja té habilitats, El Homrani ha defensat que s'ha de fer "amb criteri" d'acord amb les necessitats especials de cada pacient i que a Barcelona avui ja s'han fet més de 50 trasllats i s'hauria d'arribar fins als 80 al final del dia.