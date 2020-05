EN DIRECTE | El Govern planteja una fase 0,5 de desconfinament per a Barcelona i l'àrea metropolitana

[Si veus aquests contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

La conselleria de Salut ja va deixar clar ahir que l a ciutat de Barcelona i les regions sanitàries Metropolitana Sud i Metropolitana Nord hauran d'esperar més que la resta del territori per entrar a la fase 1 de desconfinament. No ho faran dilluns, amb l'excepció del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny, que el Govern també planteja que sí que facin ja el salt si el ministeri de Sanitat ho avala. Però la ciutat sí que aplicarà alguna mesura de relaxament dins de la fase 0. La consellera de Salut, Alba Vergés, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i l'alcaldessa Ada Colau detallen com serà el desconfinament gradual de Barcelona, que encara no compleix els requisits fixats per al canvi de fase. Budó ha dit que segueixen senten entrar a fase 1 les tres àrees de Barcelona però que es demanarà al govern espanyol que puguin passar a situació de 0,5: mantenir la fase 0 però flexbilitzar algunes mesures. aquest cert relaxament, segons Budó, preveu que es pugui anar a establiments comercials sense cita prèvia o recuperar activitats de culte. També han aprovat l'ús de mascaretes per a tothom a l'espai públic i han plantejat la proposta al govern espanyol. "No ens relaxem, un mal pas ens faria tornar a la situació on érem a principis d'abril", ha dit Budó.

La Generalitat proposa que el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny també passin a la fase 1

La setmana passada, quan es va anunciar que proposaria Tarragona, l'Ebre i l'Aran per passar a la fase 1, el departament va establir el risc de rebrot de cada regió sanitària basant-se en la incidència de casos acumulats els darrers 14 dies, la Rt -és a dir, el nombre de persones que contagia un malalt- i l’índex potencial de creixement. Ahir, però, a l'hora d'anunciar que es proposarà el canvi d'etapa a Girona, Lleida i la Catalunya Central, la conselleria només va informar de la incidència acumulada cada 100.000 habitants i sense comptar els casos detectats en les residències de gent gran, on s’han intensificat els tests.

Segons aquestes dades, Barcelona acumula una incidència d’11’7 la darrera setmana. La metropolitana Nord, de 6’3 i la Sud, de 8’1. A més del nombre de positius, Salut també ha tingut en compte la densitat poblacional per km2: Barcelona i les àrees metropolitanes oscil·len entre els 5.000 i 30.000 habitants.