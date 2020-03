Madrid supera el miler de contagis de coronavirus i concentra la meitat dels casos a Espanya

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat espanyol, Fernando Simón, ha confirmat aquest dimecres que a tot l'Estat s'han registrat 2.002 casos de coronavirus, la meitat dels quals només a la Comunitat de Madrid. La capital espanyola, la més afectada per l'epidèmia, ha elevat a 1.024 el nombre de contagis. És la zona que acumula més decessos, 31 dels 48 registrats en total, després que Euskadi confirmés el seu setè mort i l'Aragó n'anunciés el seu tercer.

Madrid, que ja té 157 persones curades i amb l'alta mèdica, ha començat aquest dimecres a tancar tots els centres educatius, centres culturals, poliesportius, teatres i museus municipals per intentar aturar l'expansió del Covid-19. El ministeri de Sanitat ha defensat que les mesures "de contenció reforçada" que s'han implementat a Madrid, Vitòria i la Rioja s'haurien de traduir en una reducció de contagis nous.

Simón ha admès, però, que la crisi sanitària desencadenada per la Covid-19 pot trigar un mes i mig o dos mesos a remetre, i que el període es podria allargar fins a quatre mesos en el pitjor dels escenaris. Simón ha subratllat que les mesures adoptades en les tres zones més afectades són prorrogables a més dels catorze dies que s'han acordat i ampliable a unes altres comunitats autònomes, depenent de l'evolució de l'epidèmia.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha explicat que suspendre classes permet minimitzar el contacte dels infants amb la malaltia i reduir la possibilitat que aquests siguin un vector de transmissió del virus a les famílies. Amb tot, l'epidemiòleg ha admès que l'eventual tendència a la baixa de contagis, assolida amb el desplegament de les mesures, no es podrà observar fins d'aquí a deu dies, malgrat que les restriccions ja estiguin en vigor. A les complicacions pròpies d'una epidèmia, que requereix un seguiment actiu fins i tot quan se'n declara el final, Simón ha reconegut que de mitjana es triga entre quatre i cinc dies a realitzar les proves diagnòstiques a les persones que sol·liciten assistència als serveis d'emergències.

"No s'està bloquejant el país, no s'està posant en joc la mobilitat a l'Estat, però sí que es demana responsabilitat a les autoritats i a la població", ha defensat Simón. Des que s'han tancat escoles i s'ha fomentat el teletreball s'ha observat un ús més baix del transport públic, cosa que implica menys aglomeracions i, per tant, menys risc que un afectat asimptomàtic pugui transmetre el virus i que es pugui donar una situació d'infecció comunitària. "Però encara no és una dada objectiva: ho hem començat a veure avui. Cal que els gestors del transport públic avaluïn l'impacte real d'aquestes mesures, sobretot a les hores punta", segons Simón.

Els casos registrats per les diferents conselleries superen ja els 2.100 contagis. La Comunitat de Madrid és la que més positius concentra, 1.024, seguida pel País Basc (261), la Rioja (179) i Catalunya (156). Andalusia ha confirmat 84 casos, Castella-la Manxa i Castella i Lleó tenen totes dos 71 positius, el País Valencià en té 65, Navarra n'ha detectat 46, i l'Aragó, 45. Les comunitats amb menys contagis són Galícia (39), les Illes Canàries (37), Astúries (36), les Illes Balears (16), Cantàbria (12), Múrcia (17) i Extremadura (10).

Madrid és també la comunitat que té més persones ingressades amb complicacions, 102, el 80% dels casos greus a l'Estat. Simón ha explicat que una part important dels pacients registrats a la capital són "fràgils", d'edat avançada i amb patologies prèvies, i molts viuen en espais de risc, com residències i centres sociosanitaris.

Simón ha remarcat que s'han de reforçar les UCI, sobretot a Madrid, on hi ha la majoria dels ingressats, perquè "hi ha hospitals molt saturats". L'epidemiòleg ha reconegut que el personal hi està responent sota un estrès molt important i que hi influeix la incertesa sobre l'aprovisionament que –assegura–, ara com ara està garantit. "Per norma general, a les comunitats autònomes on els contagis provenen sobretot de viatgers o de familiars seus la pressió assistencial serà més baixa perquè tindran menys necessitat d'ingressos", ha afegit.