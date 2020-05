EN DIRECTE | El govern espanyol autoritza el pas de Madrid a la fase 1

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, avançava aquest dijous que "els propers dies" la major part de l'Estat entraria a fase 1. Aquest divendres compareix en roda de premsa per anunciar si autoritza el progrés en el desconfinament a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i a Madrid, que aquesta setmana han explorat una mena de fase 0,5 en què s'ha permès la reobertura de comerços sense cita prèvia però estava prohibit encara el contacte social. Fonts de la Comunitat de Madrid han informat a l'ARA que Sanitat ja ha comunicat que a la capital espanyola dilluns vinent s'entrarà en fase 1. A la tercera va la vençuda, després de dos intents que el ministeri havia rebutjat. Si Sanitat avala el progrés, la capital catalana i l'espanyola entraran en fase 1 dues setmanes més tard que ho fes aproximadament el 50% del territori estatal. A Catalunya van avançar l'11 de maig el Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre, que han sol·licitat entrar en fase 2. De la seva banda, Lleida, la Catalunya Central i Girona van estrenar la fase 1 aquest dilluns i s'hi mantindran una setmana més.

Arreu de l'Estat hi podria haver un pas a la fase 2 significatiu. Així ho han demanat les Balears, el País Basc, Galícia, Navarra, la Rioja, Múrcia, Extremadura, Aragó, Canàries, Ceuta, Melilla, Astúries, Cantàbria i Andalusia, per bé que en aquesta última comunitat autònoma Màlaga i Granada només han complert una setmana en fase 1. Castella-la Manxa, que també havia vist com només uns territoris, passaven a la fase 1 fa dues setmanes, ha decidit seguir els temps i només ha sol·licitat el progrés a fase 2 per a Guadalajara i Conca. L'excepció és el País Valencià, que ha patit un lleuger rebrot de contagis i ha decidit no demanar el pas a fase 2 dels deu departaments sanitaris que compliran 15 dies en fase 1.