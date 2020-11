Persones grans i professionals en residències, els primers a vacunar-se el gener

Proliferen projectes de vacunes i l'Estat es prepara per rebre-les l'any vinent. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest dimarts en la roda de premsa posterior al consell de ministres per explicar el pla de vacunació del coronavirus, flexible en funció del que la Unió Europea acabi autoritzant i el nombre de dosis que arribin a Espanya. El plantejament inicial és que hi hagi tres etapes al llarg de 2021: una primera entre el mes de gener i març que ha de servir per vacunar els col·lectius més prioritaris, que són les persones grans en residències i centres sociosanitaris i els professionals que hi treballen. Els següents seran la resta de sanitaris i les persones dependents no institucionalitzades. "Primer sempre els més vulnerables", ha afirmat Illa.

El ministeri espera que Europa autoritzi la vacuna que arribarà als països membres i calcula que a Espanya arribaran uns 80 milions. Per tant, que al llarg de 2021 es podrà vacunar tothom. El govern espanyol calcula que la UE obtindria 140.000 milions de dosis, que permetrien fer 800 milions d'immunitzacions, i que a Espanya pertocaria un 10% d'aquestes. Illa ha situat la xifra de dos milions de persones beneficiades en el primer tram que ha de començar el gener. La idea és que a partir del mes de març i fins el juny es pugui fer un "increment progressiu" de vacunacions a altres grups prioritaris i, en una tercera fase durant el segon semestre de 2021, que es pugui anar ampliant en funció de la disponibilitat de dosis.

Illa ha relatat que les últimes setmanes s'ha abordat l'estratègia de vacunació amb la col·laboració de vuit comunitats autònomes, societats científiques, el comitè de bioòetica, sociòlegs i matemàtics, entre d'altres disciplines. Els objectius previs del pla és reduir al màxim els contagis i la mortalitat controlant la mobilitat, i arribar preparat al moment en què es comencin a rebre vacunes. Que quan se'n tinguin la logística ja estigui llesta per començar. Així, s'han establert 18 grups poblacions a partit de quatre criteris: el risc de mortalitat, l'exposició a la malaltia, l'impacte socioeconòmic i l'exposició a la transmissió. A més, es crearà un programa específic de seguiment i vigilància de la vacunació del covid-19 i es treballaran iniciatives de comunicació a la ciutadania.

Com seran les festes de Nadal

Encara en el pla sanitari, Illa també s'ha referit a les festes de Nadal i com la societat podrà celebrar-les. Aquest dimarts ha transcendit un esborrany que preveu que els sopars del 24 de desembre i de Cap d'Any siguin d'un màxim de sis persones, amb el toc de queda a la una de la matinada. El ministre de Sanitat, però, ha asseverat que encara no hi ha "res definitiu" i que es vol treballar amb les comunitats autònomes per adoptar unes "recomanacions conjuntes" arreu de l'Estat.

En la roda de premsa d'aquest dimarts també han comparegut la portaveu i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, poc després que el PNB hagi anunciat el primer sí en ferm als pressupostos estatals i hagi començat al Congrés el debat d'esmenes en comissió. El tercer integrant del govern espanyol que compareix aquest dimarts és el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, per explicar la nova llei d'enjudiciament criminal.