Decepció per les primeres accions de Colau per reduir la contaminació a les escoles

L'exemple era l'escola Grèvol, a Sant Martí, on a l'octubre va morir atropellat un nen de només cinc anys i on l'equip de l'alcaldessa Ada Colau va presentar el seu pla per protegir els entorns escolars amb mesures com reduir carrils de trànsit, abaixar la velocitat de circulació o guanyar una mena de plaça davant de cada entrada. A principis d'any l'Ajuntament va anunciar que es marcava el repte d'estendre la pacificació que ja s'ha fet a Grèvol –amb un model, això sí, adaptat a cada territori– i que durant aquest any s'actuaria en una vintena de centres, vuit dels quals ja tenien el projecte aprovat. Però la plataforma Eixample Respira, que és qui va posar el crit al cel pels alts nivells de contaminació a moltes escoles de la ciutat, està aglutinant aquests dies la decepció d'alguns d'aquests vuit centres pioners. Sobretot perquè esperaven que el pla es traduís en una actuació similar a la que s'ha fet a l'entorn de Grèvol i sospiten, en canvi, que el que s'hi materialitzarà és un ecoxamfrà que ja tenien compromès abans de l'anunci del pla. El compromís per a totes és que hi haurà nova senyalització i que es reduirà la velocitat de circulació, però algunes escoles confiaven en mesures més agosarades, com ara eliminar carrils i guanyar espai de vianants.

És el cas de l'escola Xirinacs, que està en mòduls al costat de l'antiga presó Model, al carrer Entença, i on l' Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) lamenta que no es prevegi cap actuació més dràstica a la via més enllà de pacificar el xamfrà. "Anunciar aquestes mesures a so de bombo i platerets incloent-hi la nostra escola ha sigut una galleda d'aigua freda que interpretem com un error comunicatiu greu per part de l'Ajuntament, donades les expectatives que ens havia generat", lamenten des de la comissió d'equipaments de l'AFA, que remarca que l'actuació al xamfrà serà del tot insuficient, sobretot perquè l'accés cap als mòduls no queda en aquest punt, sinó al carrer Entença.

"Si no fan res més del que ja ens havien anunciat, hi haurà decepció. I tant!", apunta Xavi Gay, de l'AFA de l'Escola 9 Graons, a la Dreta de l'Eixample i inclosa també en el primer paquet. Aquí, expliquen, es va parlar de pacificar el xamfrà i instal·lar-hi una línia lateral de protecció, però ara, després de sentir els detalls del pla que es vol desplegar, creuen que l'actuació hauria d'anar molt més enllà. També estan expectants a l'escola Sagrada Família, al límit entre l'Eixample i Gràcia, on ja fa unes setmanes que protagonitzen talls de carrer per reclamar mesures de pacificació. Des de l'AFA celebren haver quedat inclosos en el pla i tenen prevista una reunió la setmana que ve amb representants del districte per veure en què es concreta l'actuació. "Volem una cosa similar a la que s'ha fet a Grèvol: demanarem que el carrer Sardenya passi a tenir un únic carril de circulació davant de l'escola", avisen.

Tot i que el pla es va anunciar per a centres d'infantil i primària, a la llista d'escoles on s'intervindrà aquest any hi ha, també, l'institut Viladomat. Aquest centre, situat al carrer Consell de Cent, ja tenia aprovat el projecte de pacificació i ara la direcció vol esperar a veure'l concretat abans de valorar-lo.

Aquestes són les escoles més contaminades de Barcelona

La plataforma Eixample Respira està fent aquests dies de "xarxa" entre aquestes escoles, com explica el seu portaveu, Guille López. L'entitat, de fet, es reuneix aquest mes amb l'arquitecte en cap Xavi Matilla per abordar aquesta qüestió. "Li volem transmetre l'expectació que s'ha generat", avança López, i remarca que l'entitat continuarà "empenyent" per aconseguir actuacions més dràstiques contra la contaminació i perquè la reducció de carrils s'apliqui, també, a vies amb un alt volum de trànsit, com pot ser el carrer Entença o Roger de Llúria, on hi ha les Escolàpies que també entraven en el primer paquet d'actuacions. De moment, apunta, el que volen és confirmar si es faran més passos més enllà dels ecoxamfrans que ja estaven anunciats.

La plataforma, de fet, ha convocat una nova mobilització de cara al divendres 14 de febrer sota el lema El veïnat i les escoles diem: Prou contaminació. "Tenim clar que haurem de seguir demostrant que la pacificació dels entorns escolars ha de ser una prioritat i és un tema urgent", defensen.