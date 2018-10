Declarats 17 brots d'impetigen en escoles catalanes, 12 dels quals a Barcelona

Un total de 17 brots d'impetigen, una infecció a la pell de caràcter lleu però molt contagiosa causada per un bacteri estafilococ o estreptococ, s'han declarat en diverses escoles de Barcelona, el Vallès, les Terres de l'Ebre i el Barcelonès Nord-Maresme.

Segons han informat a Efe fonts del departament de Salut i de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), dotze dels brots s'han declarat en col·legis de la ciutat de Barcelona i és una malaltia freqüent que es reprodueix habitualment durant l'estiu i principis de la tardor, ja que es veu afavorida per la calor i la humitat.

L'ASPB ha informat que l'impetigen és una infecció bacteriana de la pell que s'encomana fàcilment per contacte i es caracteritza per l'aparició de llagues vermelles a la cara, especialment al voltant del nas i la boca, les mans i els peus, que ràpidament evolucionen a vesícules o butllofes i després a crostes de color mel.

L'impetigen pot afectar persones de qualsevol edat, però és més freqüent en nens de 2 a 5 anys. En els casos declarats fins ara a Catalunya s'ha donat entre menors de 3 a 17 anys, segons fonts de Salut.

El tractament per a aquesta afecció lleu consisteix a curar les lesions i aplicar-hi una pomada antibiòtica, si bé en alguns casos és necessari administrar antibiòtics per via oral.

Per prevenir els contagis, l'ASPB ha recomanat no compartir tovalloles, roba o màquines d'afaitar, rentar la roba cada dia i amb aigua calenta, portar les ungles molt curtes i netes i evitar tocar-se les lesions. Els nens que hagin patit la infecció poden tornar a assistir a la llar d'infants o a l'escola després de 48 hores d'haver iniciat el tractament antibiòtic.

Els 17 brots d'impetigen s'han anat notificant durant les últimes setmanes a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i afecten fonamentalment l'àmbit escolar. Per això, el Servei de Vigilància Epidemiològica de l'Agència de Salut Pública de Catalunya està recomanant les mesures preventives a totes les escoles per limitar-ne l'extensió.