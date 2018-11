Declaren els primers policies espanyols investigats per les càrregues de l’1-O a Barcelona

Més d’un any després dels fets, el jutge que investiga les càrregues de la policia espanyola durant l’1-O a la capital catalana ha començat a interrogar aquest dimarts els primers policies investigats. Es tracta de la causa més gran oberta fins ara per la violència policial durant el referèndum, que ja suma 24 agents investigats, entre ells diversos comandaments.

Aquest dimarts el jutge titular del jutjat d’instrucció 7 de Barcelona, Francesc Miralles, interroga dos comandaments i dos agents més implicats en les càrregues a l’Institut Pau Claris, l’Escola Mediterrània i les escoles Pies Sant Antoni.

Alguns dels lesionats durant les càrregues, s’han concentrat aquest matí davant de la Ciutat de la Justícia, entre ells Roger Español, el ciutadà que va perdre un ull per l’impacte d’una pilota de goma a l’Institut Ramon Llull de la ciutat, que ha llegit un manifest en nom de tots.

Español ha assenyalat que la causa per les càrregues de l’1-O a Barcelona no ha de servir per perseguir uns policies determinats, sinó per jutjar “una manera d’actuar durant tot l’1 d’Octubre” que considera “desproporcionada” i ha recordat que les “lesions infringides” buscaven “causar dolor”, més que no pas impedir la votació.