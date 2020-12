El Govern vol legalitzar els minipisos de 22 m2 amb espais compartits

Vint-i-dos metres quadrats de pis i dotze de zones comunes seran un habitatge en tota regla. Així ho regularà el Govern, que crearà una nova tipologia habitacional que permetrà rebaixar el mínim de superfície que ha tenir un pis per ser considerat legalment habitatge. Passarà dels 24 m2 que estan permesos actualment als 22. Així doncs, si ara hi ha pisos petits, d'aquí poc també hi haurà minipisos. Uns minipisos que compensaran les seves dimensions reduïdes amb zones compartides de, com a mínim, 12 m2. D'aquesta manera es podrà llogar un habitatge d'aquestes característiques amb tots els serveis i subministraments inclosos sempre que existeixin unes zones comunes que contrarestin la falta de m2 perquè es consideri legalment un habitatge òptim. Amb aquesta reforma, el Govern veu molts minipisos assequibles en un gran espai amb zones compartides com una realitat pròxima.

El departament de Territori i Sostenibilitat, impulsor de la reforma, ha anomenat la nova tipologia de pisos "allotjaments amb espais comuns complementaris". De fet, el titular de Territori, Damià Calvet, ha definit els minipisos com "habitatges en els quals l'espai privatiu és inferior a l'establert per llei, però que amb la suma dels espais comunitaris no serà inferior als metres quadrats que fixa la normativa". És a dir, pisos de menys de 24 m2 que no seran il·legals perquè les zones comunes compensaran l'espai que falta.

I qui s'espera que hi visqui? Calvet ha apuntat que els minipisos seran una oportunitat per "a les persones joves que es volen emancipar i perfils amb llocs de feina que demanen molta mobilitat". Que la cèdula d'habitabilitat es redueixi implica que el preu del lloguer baixi i, per tant, Calvet veu els minipisos com una opció assequible per a les persones que no es poden permetre un pis. Si quan es comparteix pis a l'habitació pràcticament només hi ha un llit i es cuina a la cuina i s'ha de travessar un passadís per anar al lavabo, els nous minipisos ho tindran tot a tocar. Des de Territori visualitzen 22 m2 amb tot l'imprescindible per viure i, a les zones comunes, espais per rentar la roba, sofàs o fins i tot un coworking.

El Govern ha emparat la nova tipologia d'habitatge en un decret llei que s'ha aprovat aquest matí al consell executiu, tot i que encara ha de ser ratificat pel Parlament. En el decret també es reglamenten un conjunt de condicions necessàries en els espais privats i compartits, com són la il·luminació, els metres quadrats o els subministraments.

Incrementar el parc d'habitatge protegit

El decret llei del Govern també incorpora una mesura que busca incrementar la disponibilitat del parc d'habitatge de protecció oficial. Calvet ha anunciat que s'actualitzaran els preus de venda i de renda màxims, siguin privats o públics, i s'establiran així topalls que no es podran superar en els nous contractes de lloguer o de compravenda d'habitatges socials. L'actualització dels preus màxims es farà anualment seguint l'IPC. Segons el Govern, amb aquesta iniciativa s'aconseguirà ampliar l'oferta de pisos assequibles, evitar que s'implementin preus abusius en la renovació dels contractes i que a partir d'ara només s'ajustin a l'increment de l'IPC.

Calvet ha insistit en el fet que tant la nova tipologia habitacional com la reforma en el mercat d'habitatge protegit formen part d'una triple estratègia de l'executiu en matèria d'habitatge: incrementar el parc d'habitatge assequible -que s'intenta abordar amb l'actualització dels preus dels pisos protegits-, facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer -creant minipisos més accessibles- i contenir les rendes en els contractes de renda - un factor en què ja s'ha intentat influir amb la llei de regulació dels lloguers.