El Defensor del Poble investiga la mort d’un adolescent en un centre d’acollida a Melilla

El Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, investiga d’ofici la mort d’un adolescent de 17 anys en un centre d’acollida de Melilla, segons ElDiario.es. El noi, d’origen marroquí, va perdre un peu fa dos mesos quan va intentar entrar a territori espanyol amagat als baixos d’un camió. Encara s’estava recuperant de les ferides quan el van trobar mort al llit on reposava. La fiscalia i les autoritats judicials també investiguen el cas.

L’adolescent va entrar al centre assistencial el 26 de desembre, després de rebre l’alta de l’hospital. Va morir abans-d’ahir. La conselleria de Benestar Social de Melilla només va dir, en una nota de premsa, que havien trobat el noi mort a l’habitació, sense dir què ho havia causat. També investiga el succés i assegura que el “lamenta profundament”.

El conseller de Benestar Social de Melilla, Daniel Ventura, ha explicat -segons ElDiario.es - que es van trobar el noi mort al llit amb els auriculars posats i que el personal del centre va avisar les infermeres per intentar reanimar-lo, i també el 112, però ja feia hores que era mort. No hi havia signes de violència ni van veure cap substància que l’hagués pogut matar. Tenien previst preparar-li el peu a l’Hospital de Màlaga per col·locar-hi una pròtesi.

Aquesta és la segona mort d’un menor estranger no acompanyat tutelat pel govern de Melilla en menys de dues setmanes. El 22 de desembre en va morir un altre que s’havia passat vint dies a la unitat de cures intensives de l’Hospital Comarcal de Melilla després de patir diverses aturades cardiorespiratòries al centre on vivia en règim tancat, segons l’agència Efe.

El Defensor del Poble també investiga aquesta defunció. De fet, la investigació va començar quan Fernández Marugán va saber que havia ingressat a l’hospital, abans que morís. Una entitat local, Prodein, va assegurar que l’havien apallissat, però el govern de Melilla ho nega.