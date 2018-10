Deixen en llibertat el conductor que va envestir intencionadament un motorista que va morir

El conductor que va quedar detingut per envestir intencionadament diumenge un motorista, que va morir, a la B-20 al Prat de Llobregat, ha sortit en llibertat provisional. Així ho ha acordat el jutjat d'instrucció número 3 del Prat, que ha retirat el passaport al detingut, de 49 anys i veí de Sabadell, i li ha prohibit sortir del territori, amb l'obligació de comparèixer dues vegades al mes al tribunal. El jutjat també li ha confiscat el vehicle, però de moment no s'ha posicionat sobre el permís de conduir de l'home. Abans de decidir si l'hi retira, el jutjat del Prat està a l'espera del resultat de diverses proves, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El cas està obert per un delicte d'homicidi per imprudència greu. De fet, els Mossos d'Esquadra van arrestar l'home perquè, segons els testimonis que hi havia a la carretera, la col·lisió del cotxe que conduïa amb la moto va ser intencionada. Els fets van passar diumenge al migdia a la B-20 en sentit Tarragona, a l'altura del terme municipal del Prat. La víctima, malgrat el suport sanitari, va morir després de picar contra la tanca de protecció. Els testimonis que van recollir els Mossos de diversos usuaris de la via van coincidir a dir que els dos conductors havien tingut diferències mentre circulaven i que el xòfer del turisme va xocar intencionadament amb el motorista.

El cop va fer que la víctima caigués a terra i morís del xoc contra la tanca de protecció. La investigació dels Mossos també ha tingut en compte les traces i les marques dels vehicles implicats, i ha conclòs que no va ser un accident de trànsit, sinó el resultat d'una conducta homicida. En la prova de detecció de drogues –obligatòria en qualsevol incident de trànsit–, el detingut va donar positiu en metamfetamina.