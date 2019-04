Barcelona perd platja a causa dels temporals d'hivern

Els forts temporals d'hivern afecten les platges barcelonines, que veuen com es redueix la superfície de sorra. De fet, les platges de Barcelona han perdut un 10% de superfície, i si es miren les dades del conjunt de la zona, la disminució és de fins a un 20% des del 2014, segons el balanç que ha presentat avui l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). De les nou platges de la ciutat, la que ha quedat més estreta per causes climatològiques és la de la Barceloneta. L'onatge no habitual al sud de l'àrea metropolitana aquest hivern passat ha fet que part de les platges del Llobregat quedin inundades, així com les platges de Montgat i, amb menys intensitat, les de Badalona.

El cap del servei de platges de l'AMB, Daniel Palacios, ha fet aquest dimarts un balanç sobre la temporada d'hivern i ha explicat que s'està "patint una regressió continuada de les platges".

L'Ajuntament no veu pèrdua de sorra

L'Ajuntament de Barcelona, en canvi, assegura que "no s'ha perdut platja" aquest any i, per tant, "no es farà reposició de sorra, perquè no n'hi ha la necessitat". Fonts municipals han contrastat el temporal de fa tres anys –amb molta pluja i onades fortes– amb els que s'han viscut aquest any, i consideren que no hi ha un efecte continua de pèrdua de sorra o de superfície.

La llaurada de les platges de l'àrea metropolitana va començar el 22 de març amb la platja de Castelldefels i un dels objectius és eliminar els residus que hagin quedat de l'hivern garbellant amb poca profunditat.

Ahir, 8 d'abril, va començar la llaurada de les platges de Barcelona i demà s'acaba l'operació per donar el tret de sortida a la temporada de bany del 2019 amb "les millors condicions possibles", ha declarat Palacios. La llaurada es fa amb tractors equipats amb grans arades i consisteix a remoure la sorra i regirar-la fins a 50 centímetres de profunditat perquè s'airegi i hi entri la radiació solar. D'aquesta manera es potencia l'acció desinfectant.

El condicionament de la sorra és responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb col·laboració dels serveis de neteja de l'Ajuntament. Segons ha assegurat Palacios, el cost de la neteja de les platges és d'1,4 milions d'euros anuals, amb un contracte general de neteja que inclou la llaurada i el mobiliari. El pressupost anual dedicat a les platges de l'àrea metropolitana és de 3,9 milions d'euros.

Aquesta temporada de bany 2019 tindrà com a novetats els nous accessos a la platja de Sant Sebastià, la platja de Mar Bella i la platja de Llevant, on s'instal·laran 150 passeres –de 450 metres, més o menys–. Es tracta d'un nou model amb els llistons menys separats per assegurar una circulació segura i eficient a les persones amb mobilitat reduïda. Aquest any l'AMB espera "continuar en la línia de l'any passat" respecte a la quantitat de visitants –nou milions de persones–, però sabent que estan molt condicionats pel temps: "Depenem dels caps de setmana que plogui i hi hagi tempesta", ha assegurat Palacios.