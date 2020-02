Demanen a la Federació Catalana de Natació que permeti competir a una nena trans

La directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, l'associació Chrysallis i l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya han demanat a la Federació Catalana de Natació (FCN) que permeti competir a una nena transsexual de 8 anys amb l'equip de natació femení del seu club. Després que El País revelés aquest dijous el cas, el Govern ha anunciat que es reunirà amb els responsables de la federació la setmana que ve per mirar de trobar una solució.



Una portaveu de la Federació va explicar a Efe divendres que no li neguen el seu dret a competir, però que no poden expedir una llicència femenina: "El que ens arriba és una llicència que posa «sexe masculí» i se'ns demana que competeixi amb sexe femení, i nosaltres no podem canviar el que consta al Registre Civil".



Representants de la federació ja s'han reunit amb l'associació Chrysallis per exposar-los el problema administratiu de concedir-li una llicència femenina i li van oferir que pogués competir amb el club federat Panteres Grogues, format per esportistes LGTBI.



La federació també ha fet consultes a la secretaria general de l'Esport de la Generalitat i al Consell de l'Esport Català perquè, entre tots, puguin trobar una fórmula per sortir "de l'atzucac i de la teranyina jurídica i administrativa" que suposa la formalitat administrativa oficial. "Nosaltres estarem encantats de poder-li donar la llicència, però la llei ens ho ha de permetre, som enmig d'una situació nova que han de resoldre instàncies superiors", va dir la portaveu de la federació.



De moment, la setmana vinent es reuniran amb la secretària general de l'Esport de la Generalitat i amb la secretària d'Igualtat del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. "Necessitem una solució i que totes les parts estiguin d'acord. Nosaltres estem predisposats a fer que pugui competir en les millors condicions possibles, però necessitem una empara jurídica", va reiterar la portaveu federativa, que va insistir que tenen federats sense problema altres menors trans que ja han fet constar el seu canvi al DNI.



El president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, va traslladar a Efe que exigeix a la federació que s'apliqui l'article 14.2.b de la llei LGTBI 11/2014 per fer possible que aquesta menor trans pugui competir amb l'equip femení del seu club. No obstant això, els serveis jurídics de la federació entenen que la llei LGTBI no empara ni la nena ni la FCN per expedir la llicència femenina.



En declaracions a El País, la mare de la menor va explicar que per a la nena "l'aigua és com la seva sang, ha nedat sempre, des que tenia sis mesos, i ara està frustrada perquè no entén per què les seves companyes poden competir cada dissabte i ella no".



L'associació Chrysallis, que agrupa famílies amb menors trans, també ha exigit que deixin competir la nena perquè la inscripció del seu canvi de gènere en el registre és un tràmit llarg, a més que la família vol protegir la seva filla de l'experiència d'haver de sotmetre's a proves forenses sent tan jove.