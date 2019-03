Demanen un gran acord a Catalunya per garantir l'accés a l'aigua

260x366 Una gota d'aigua caient de l'aixeta / XAVIER BERTRAL Una gota d'aigua caient de l'aixeta / XAVIER BERTRAL

La Coordinadora de Treball per l'Aigua ha presentat aquest divendres el manifest 'Aigua amb seny', que apel·la a consensuar un gran acord a Catalunya "que garanteixi l'accés a l'aigua mitjançant una gestió eficient i mediambientalment responsable deixant de banda les ideologies". Els impulsors del manifest i la plataforma han subratllat la necessitat d'evitar "la sequera informativa" i situar l'accés a l'aigua a l'agenda mediàtica i política.

El manifest, que ha rebut el suport de meteoròlegs com Francesc Mauri, Alfred Rodríguez Picó o Eloi Cordomí, planteja quatre objectius principals: garantir inversions a la xarxa de sanejament; reafirmar el compromís amb l'aigua recuperada; assolir un consens perquè als pròxims pressupostos hi hagi partides concretes per a mitigació i adaptació al canvi climàtic; i exigir a les empreses i administracions que compleixin la llei contra la pobresa energètica.

En la presentació, el catedràtic de geografia física de la Universitat de Barcelona i director de l'Institut d'Investigació de l'Aigua, Javier Martín-Vide, i el naturalista i divulgador mediambiental José Luis Gallegos han avisat que l'escalfament global, causat pel canvi climàtic, portarà un descens de les pluges i una disminució dels recursos hídrics a tota la zona del Mediterrani.

"Qui aspiri a governar ha de tenir el canvi climàtic entre una de les seves principals prioritats", ha destacat Gallego, que ha descartat pronunciar-se a favor de la gestió pública o privada de l'aigua i ha reclamat centrar el debat en aconseguir "la millor" gestió sigui quina sigui la titularitat.

"L'alarmisme i el catastrofisme en la informació climàtica han fet molt de mal", ha explicat Martín-Vide, que ha dit que "si no es pot fer res, no es farà res". L'investigador ha remarcat que malgrat que la situació és "com a mínim inquietant", "encara som a temps" de fer front al repte del canvi climàtic.