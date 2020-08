Demanen més suport per als docents per afrontar el nou curs

Només falten 15 dies per a l’inici del curs escolar més complex, després de sis mesos sense classes presencials. Però, més enllà dels protocols sanitaris que s’hauran d’aplicar per minimitzar el risc de contagi a les escoles, diferents experts posen sobre la taula altres aspectes i mesures pedagògiques que cal tenir en compte per superar la difícil prova que afronten els centres educatius a partir del 14 de setembre.

En primer lloc, tots els consultats coincideixen que cal mantenir les classes presencials “i evitar qualsevol confinament que no sigui estrictament imprescindible”, recalca el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, que creu que, almenys, “cal mantenir l’escola oberta per als alumnes amb més desavantatges”. I, per al professor i assessor d’educació Pepe Menéndez, “cal prioritzar l’assistència presencial dels alumnes entre 3 i 12 anys”.



Parlar de les pors

Amb la represa de classes, un dels punts clau serà parlar amb els alumnes. “Hi ha nens que han sentit que l’escola els rebutjava o que era perillosa. Hem de fer que se sentin segurs”, diu Palacín. I l’exdirectora de l’Escola Cooperativa El Puig Montse Fusalba afegeix: “Molts nens vindran condicionats per com ho han viscut a la seva família, però sobretot s’han de treballar les pors dels professionals”. En aquest sentit, el professor de sociologia de l’educació de la Universitat de Barcelona (UB) Pablo Rivera-Vargas aposta per “naturalitzar la por que puguin tenir els professors de tornar a l’aula” i recomana dialogar molt amb els estudiants. “El primer dia s’ha preguntar als alumnes com ho han passat i com estan. I, després, conjuntament, decidir com aplicaran les mesures sanitàries a l’aula i a l’escola”, indica. Ara bé, Menéndez avisa que les mesures disciplinàries molt dures i renyar molt “no serveix de res”, perquè poden acabar saltant-se les normes “com a acte de rebel·lió per fer front a la situació”. “Hem d’aplicar poques mesures, que siguin clares i que no canviïn cada dos dies. I els hem d’explicar per què és perillós no complir-les”, continua l’assessor. I Rivera-Vargas recalca: “No podem enganyar-los, s’ha d’explicar clarament el que passa, perquè hi ha famílies que ho han intentat ocultar als nens i això no és bo”.

Més enllà dels alumnes, Palacín subratlla que cal “assessorar i acompanyar els mestres perquè aquest trimestre no suposi una involució educativa”, i per a Rivera-Vargas és més important que mai “fomentar les competències digitals entre el professorat”, perquè si s’han de fer classes telemàtiques, això no suposi una interrupció en el procés d’aprenentatge. A més, Menéndez considera que s’hauria d’escoltar “molt” els equips directius, “perquè no es pot pensar que totes les escoles són iguals”. I admet que una de les seves principals preocupacions és que aquest curs “els aspectes pedagògics quedin enterrats i ofegats pels constants canvis en les mesures sanitàries i organitzatives”.

De fet, Fusalba considera que la Generalitat “ha anat apurant massa el temps” a l’hora d’explicar els protocols que s’hauran d’aplicar el nou curs. “Ha sigut horrible”, diu Menéndez, que critica “la falta de coordinació entre Educació i Salut i com encara hi ha una resistència a veure que s’han de canviar les coses de manera profunda”. I Rivera-Vargas no entén per què només s’analitza el que han fet altres països europeus –“quan la majoria han suspès les classes”–, i no es mira com ho han fet els països llatinoamericans, que van començar el curs just a l’inici de la pandèmia: “L'Uruguai, Xile o l'Argentina no han aturat les classes en cap moment”.

Finalment, Palacín subratlla que després d’uns mesos “amb una greu pèrdua d’aprenentatges i una forta desvinculació amb l’escola”, “aquest ha de ser un curs de recuperació i de restauració”. “Si no, la pèrdua d’aprenentatges tindrà conseqüències al llarg de la trajectòria educativa dels alumnes”, adverteix.