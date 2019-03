Demostren que el cervell humà genera noves neurones fins als 90 anys

El cervell humà continua generant noves neurones fins als 90 anys en una regió especialitzada: el gir dentat. Ho recull un estudi coordinat per la investigadora del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CBMSO), María Llorens-Martín, que també ha permès conèixer, per primera vegada, dades úniques sobre la maduració de noves neurones en aquesta regió del cervell.

La creació de noves neurones al llarg de la vida està relacionada amb la memòria, l'aprenentatge i les malalties neurològiques. Fins fa poc, hi havia un consens pràcticament generalitzat que es generaven neurones noves en la vida adulta, el debat només se centrava en determinar quantes. Tot i això, un estudi publicat fa un any va determinar que el desenvolupament de les neurones es fa més lent amb els anys i s'atura completament en la vida adulta.

La investigació de Llorens-Martín demostra que els resultats contradictoris trobats fins ara es deuen al tractament químic al qual se sotmeten les mostres del teixit abans d'un estudi per evitar que es degradin. "El nostre treball mostra per primera vegada que la manera com és tractat i processat el teixit condiciona profundament la visualització de noves neurones", ha afirmat la investigadora del CBMSO a Efe.

Pal·liar l'Alzheimer

El treball és el primer que analitza i compara com té lloc la neurogènesi adulta entre individus sans i persones amb la malaltia de l'Alzheimer. Els autors han descobert que el nombre de neurones noves disminueix dràsticament als inicis de la malaltia i va creixent a mesura que avança.

Els resultats trobats són molt importants per a l'estudi de malalties neurodegeneratives, especialment l'Alzheimer, ja que "la detecció precoç d'una disminució en la generació de noves neurones podria ser un marcador de la malaltia", afirma la investigadora. A més, l'estudi recull que si fos possible augmentar el naixement i la maduració de les noves neurones es podrien obrir noves vies terapèutiques per pal·liar o endarrerir l'avanç de la malaltia.