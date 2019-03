Denuncien penalment un conductor que circulava a 216 km/h per l'AP-7 a Sant Julià de Ramis

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home, de 31 anys i veí de Vidreres, per circular a 216 km/h per l'AP-7 a Sant Julià de Ramis (Gironès). Els fets van passar el 4 de març cap a les dotze del migdia. Els agents havien muntat un control de velocitat en un tram de l'autopista que discorre per aquest municipi i van detectar el turisme, que sobrepassava en 96 quilòmetres el límit de velocitat permesa (de 120 km/h).

La policia va aturar el vehicle i va notificar al conductor l'obertura de diligències penals per un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible. Els agents van citar-lo perquè es presenti a declarar davant del jutjat d'instrucció de guàrdia de Girona.