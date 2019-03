Denunciat un conductor per circular amb una furgoneta a 50 km/h i amb excés de pes

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 60 anys i resident a Bèlgica per una infracció molt greu d'excés de pes i conducció negligent. Els fets van passar el 7 de març al voltant de les deu de la nit al punt quilomètric 54 de l'AP-7, al seu pas per Sant Julià de Ramis. Una patrulla de trànsit va veure una furgoneta que circulava a 50 km/h per una via ràpida com és l'autopista, amb el perill afegit que altres vehicles hi topessin perquè era de nit. Els agents van aturar la furgoneta i van comprovar que circulava amb un 57% més del pes permès.

Per la infracció molt greu d'excés de pes, basant-se en la llei d'ordenació del transport terrestre els Mossos d'Esquadra, el van sancionar amb 4.000 euros. Quant a la conducció negligent per circular a 50 km/h per una via ràpida, els agents li van posar una sanció de 200 euros d'acord amb el reglament general de circulació. La furgoneta va quedar immobilitzada fins que el conductor va descarregar l'excés de pes a un altre vehicle.