Denuncien un atac a pedrades i una pintada de 'Viva España' en una benzinera de Terrassa

El propietari de Petrolis Independents, la cadena de benzineres declaradament independentista, ha denunciat avui als Mossos d'Esquadra un atac al seu establiment de Terrassa el 8 de gener a la matinada. L'empresa ha presentat com a prova un vídeo de la càmera de seguretat exterior en què es veu un encaputxat tirant pedres contra la benzinera. Els impactes van trencar una pantalla LED a l'exterior de l'edifici on, a més del preu dels carburants, hi havia consignes a favor de la llibertat dels presos polítics.

En un comunicat, Petrolis Independents condemna que els atacants, en plural, van pintar "Viva España" en un mural a la paret de fons de la benzinera, amb lemes i símbols independentistes. Jordi Roset, copropietari de la companyia, ha criticat que les forces de seguretat de l'Estat "no actuen contra els feixistes que agredeixen propietats i persones només perquè són independentistes".

A més, Roset ha exigit que els polítics que denuncien "les accions no violentes" dels independentistes "s'afanyin a condemnar aquest atac violent contra la propietat privada". Aquesta empresa de carburants, franquícia de Petro 7 i alineada amb la causa independentista, va obrir el primer establiment el 2014 i, tal com explica a la seva web, "tributa només a Catalunya i reinverteix una part dels beneficis en entitats que treballen per al país."