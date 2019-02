Denuncien dos casos d'afectació pleural per l'amiant en treballadors d'atenció al client del metro

Quan falten menys de dos dies per a la convocatòria d'aturades al metro que coincidirà amb l'inici del Mobile World Congress, avui s'han denunciat dos casos de treballadors d'atenció al client del metro que tindrien afectació a la pleura com a conseqüència d'haver estat exposats a l'amiant. Això confirma, segons el comitè d'empresa, que el risc és més elevat del que està admetent l'empresa i que no només s'han donat afectacions en treballadors destinats a treballs com els de manteniment, sinó també en personal que es dedica a la conducció de trens i l'atenció als usuaris. Es tracta, asseguren, de dos treballadors en actiu que s'haurien fet les proves al centre contractat per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i que haurien rebut els resultats aquesta mateixa setmana. L'empresa, però, nega tenir cap constància d'aquests dos diagnòstics i defensa que n'estaria informada si es tractés de treballadors en actiu.

"Per desgràcia això demostra que hi haurà molta més afectació de la que estan admetent", assegura David Vázquez, del comitè d'empresa. Fins ara l'empresa ha reconegut vint casos de persones afectades per l'exposició a l'amiant al metro. D'aquests, disset són d’engruiximents pleurals, dos són de plaques pleurals no calcificades i un és de placa pleural calcificada. Segons TMB, cap d'ells presenta una patologia greu i no requereixen tractament, si bé s'hauran de sotmetre a controls mèdics periòdics.

El comitè del metro també ha denunciat la mort, fa uns mesos, d'un extreballador del suburbà barceloní a causa d'un càncer relacionat amb l' amiant. Els treballadors critiquen, com assegura Vázquez, que TMB defensi que ja no hi ha cap risc d'exposició a l'amiant, i creuen que els casos reals són molt més nombrosos del que s'ha detectat fins ara.