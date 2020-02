Denuncien una agressió racista en un centre de menors tutelats de Badalona

Dos menors i un treballador d'un centre de menors tutelats, habilitat per la Generalitat a Badalona, van resultar ferits dilluns al matí en una agressió racista, segons ha denunciat l'entitat Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) de la zona del Baix Besòs (que inclou els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià del Besòs). Fonts policials i municipals han confirmat a l'ARA l'agressió, si bé no han concretat si la motivació era racista o xenòfoba. L'atacant, un home de 32 anys i nacionalitat espanyola, va quedar detingut pels Mossos d'Esquadra.

Segons ha relatat la UCFR, els fets van tenir lloc al barri badaloní de Bufalà quan una educadora del centre, que anava acompanyada d'un estudiant en pràctiques, va ser increpada en un bar pel seu origen magrebí. Si bé ells van poder tornar amb normalitat al centre –apunta el moviment social–, dos joves que viuen a l'equipament no van tenir la mateixa sort i no només van ser insultats, sinó que un veí de la zona els va llançar diversos objectes, entre ells una cadira i una tassa de cafè.

Les víctimes van aconseguir accedir a l'interior del centre per refugiar-se però l'agressor va començar a picar amb la branca d'un arbre de mig metre de llargada la porta i la finestra de la instal·lació per amenaçar-los. Els professionals del centre van alertar els Mossos i van demanar una ambulància. Mentrestant, un treballador d'origen marroquí de l'equipament va intentar dialogar amb l'agressor per calmar-lo. Aquest, però, va colpejar-lo i el treballador va quedar ferit lleu, segons informen fonts policial. Els activistes, però, denuncien que va ser víctima d'una "forta pallissa".

Els Mossos van rebre un avís poc abans de les 11 del matí en què es deia que un home increpava i amenaçava els tutelats i els professionals que hi havia dins el centre amb la branca d'un arbre. La policia catalana explica que l'home va colpejar un dels treballadors del centre amb la branca i ho va intentar amb un dels menors que s'allotgen al centre, però que els agents van detenir-lo per atemptat a l'autoritat, ja que s'oposava a cessar la seva actitud de forma violenta.

En un comunicat, el moviment social ha deixat clar que l'agressió la va cometre una única persona –"un client habitual" del bar que hi ha a tocar de la instal·lació–, però ha criticat l'actuació passiva de part del veïnat que va contemplar l'episodi violent sense fer res. "Volem denunciar públicament tant l'agressor en qüestió com la resta d'aliats que van aprofitar la situació per cridar comentaris xenòfobs", continua la nota feta pública a través de les xarxes socials.

L'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha condemnat l'agressió a Twitter i ha traslladat el seu suport als afectats, tant a l'entitat que gestiona el centre, Integració Social de Menors (ISOM), com a l'associació de veïns de Bufalà per "la seva tasca a favor de la bona convivència entre veïnes i veïns vinguin d'on vinguin".