Denuncien una agressió sexual a una veïna de Vilanova quan tornava a casa de matinada després del ball del Carnaval

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una veïna de Vilanova i la Geltrú quan tornava a casa, de matinada, després del ball del Comparser de diumenge de Carnaval. L'entitat local Bullanga Feminista ha denunciat públicament que un home va assaltar la víctima a l'altura del carrer Providència al voltant de les 05.00 h. Segons relata l'entitat, l'agressor va amenaçar la noia amb una arma blanca per robar-li els diners que duia a sobre i tot seguit li va fer tocaments de caire sexual.

Bullanga Feminista ha fet una crida a aportar qualsevol informació relacionada amb els fets i ha reclamat "que no s'escatimin esforços ni recursos per acabar amb la impunitat de les agressions". Aquest és el segon any consecutiu que es denuncia una agressió sexual a Vilanova i la Geltrú durant la setmana de Carnaval. L'any passat, tres nois van agredir en grup una noia després del ball del Vidalot la matinada de dimarts a dimecres. Pocs dies després, la policia va identificar tres menors com a presumptes autors dels fets.