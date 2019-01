260x366 Denuncien un foc causat per una espelma en un pis de Manresa que no tenia llum / ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA Denuncien un foc causat per una espelma en un pis de Manresa que no tenia llum / ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) del Bages ha denunciat un cas de pobresa energètica a Manresa i ha convocat per aquest dimarts una concentració de protesta. Segons ha manifestat el col·lectiu a través de les xarxes socials, el passat dia de Reis es va produir un incendi en un pis, al carrer de Sant Francesc, a causa d'una espelma.

La pobresa energètica mata! Comunicat de l' @ApeBages i la @PAHCBages sobre l'incendi d'aquesta nit a casa d'una companya degut a la seva situació de pobresa energètica pic.twitter.com/DwIpQMngdv — APE Bages (@ApeBages) 7 de gener de 2019

La família que hi vivia, un matrimoni i les seves tres filles, no tenia electricitat. A través de diverses piulades, l'APE critica que l'Ajuntament de Manresa s'hagi limitat a oferir allotjament a la família "durant dos dies en un alberg". Per aquest motiu, ha convocat una concentració per aquest dimarts, a dos quarts de vuit del vespre, a la plaça Major de la capital del Bages.

Demà 8 de gener, realitzarem una concentració a les 19h.30 a la Plaça de l'Ajuntament de Manresa per recordar un altre cop que la pobresa energètica mata. I que els comptadors socials són més necessaris que mai, per què ens hi va la vida! pic.twitter.com/MYiDQdLlwc — APE Bages (@ApeBages) 7 de gener de 2019

Sota el lema 'La pobresa energètica mata', el col·lectiu denuncia "la manca de voluntat política de les diferents administracions" i la "cobdícia de les companyies energètiques que es lucren amb les nostres necessitats". Exigeixen comptadors socials.