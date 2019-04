Denuncien un conductor a la Llagosta per falsificar la matrícula del cotxe per evitar multes

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el 5 d'abril un home de 56 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la Llagosta, per haver modificat la matrícula de darrere del seu cotxe per evitar possibles multes. L'infractor havia canviat la lletra V de la matrícula per una M utilitzant les tires d'una cinta adhesiva negra. La investigació es va posar en marxa perquè el propietari d'un vehicle de Palma de Mallorca va fer un escrit d'al·legacions en el qual explicava que havia rebut una denúncia de velocitat per una infracció que no havia comès, ja que el cotxe captat era un Nissan i ell tenia un Toyota.

Quan la investigació va confirmar que el vehicle enregistrat era un Nissan del model Qashqai, es van fer combinacions alfanumèriques i es van verificar quins cotxes matriculats coincidien tant amb la marca com amb el model del cotxe fotografiat. Així es va localitzar el vehicle que havia comès l'excés de velocitat. Els Mossos es van adreçar a la Llagosta, on constava que hi havia el cotxe denunciat, i en el decurs de la inspecció van comprovar que la placa de matrícula posterior del vehicle havia sigut alterada. Van retirar la matrícula per poder-la estudiar.

Els Mossos van trobar restes d'un adhesiu a la placa i van concloure que, voluntàriament, el titular del cotxe va modificar la lletra V amb una cinta adhesiva negra per eludir els controls de velocitat i policials. El denunciat s'exposa a una pena de presó de sis mesos a tres anys per alteració d'un document públic. La policia ha fet arribar les diligències del cas al jutjat de guàrdia de Mataró, que haurà de citar l'home denunciat.