Denuncien una cuidadora de Barcelona per haver robat joies i més de 40.000 euros a una malalta d'Alzheimer de 91 anys

Els Mossos d'Esquadra han denunciat una cuidadora de Barcelona, de 58 anys i de nacionalitat espanyola, per haver robat joies i més de 40.000 euros a una dona de 91 anys malalta d'Alzheimer. La víctima guardava els objectes de valor en un calaix de la tauleta de nit del pis on vivien.

La investigació va començar després que la germana de la malalta, que convivia amb ella, va denunciar a la policia que havien desaparegut molts diners i joies. Els agents van comprovar que la persona que cuidava la víctima a casa seva havia venut diverses joies en establiments especialitzats. Amb aquesta informació els investigadors van contactar amb la cuidadora per aclarir els fets. La dona va confessar i va explicar que havia lliurat el material robat a la seva parella sentimental. L'home va tornar a la policia dos sobres amb 40.000 euros i una part de les joies.

Les joies i els diners van ser tornats a la víctima i la cuidadora va ser denunciada per delicte de furt i està a l'espera de ser citada judicialment. Els Mossos d'Esquadra recomanen que els familiars de persones que són ateses per cuidadors prenguin mesures perquè les joies i els diners no estiguin a l'abast de tothom. Així mateix, recomanen que la gent gran no tinguin grans quantitats de diners a casa i que en cas que hagin d'anar al banc ho facin acompanyats de persones de confiança per evitar que puguin ser víctimes de fets delictius. En cas que siguin cuidats per altres persones, és recomanable fer el seguiment de l'atenció rebuda i tenir un control dels cuidadors.