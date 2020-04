Denuncien els propietaris d'un bloc ocupat de Sants per coaccions

Doble denúncia en un bloc ocupat del barri de Sants de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han multat tres persones relacionades amb l'edifici per haver-se saltat el confinament quan, aquest matí, han anat a canviar el pany de l'entrada principal i no han volgut marxar de la porta quan la policia els ho ha demanat. A més, paral·lelament, dues de les veïnes que viuen al bloc també els han denunciat per coaccions perquè han intentat "pressionar les veïnes perquè marxin", segons han reprovat Izar, del Sindicat de Llogateres de l'Hospitalet, i Joselyn, del Grup d'Habitatge de Sants. En aquest edifici hi viuen set famílies en situació de vulnerabilitat que van ocupar els pisos el 8 de març.

Segons una de les veïnes de l'edifici, Joselyn, els propietaris i els treballadors de City Lock s'han presentat aquest matí a l'edifici i han canviat els panys de la porta d'entrada, del terrat i dels trasters. Tot seguit han començat a trucar a totes les portes dels pisos per comprovar si hi havia gent. "Hem passat molta por perquè els nens cridaven i no sabíem què passava. Sentien el soroll del trepant i a ells trucant a totes les portes i timbres. Aquí som tot famílies amb nens petits", ha lamentat l'afectada.

La policia ha rebut l'avís que els propietaris estaven canviant el pany de l'edifici i han identificat les persones que hi havia en aquell moment. Han constatat que es tractava dels propietaris de l'immoble, que han anat a comprovar, segons han explicat als agents, quins pisos hi havia ocupats per poder denunciar-ho als jutjats. La policia ha obert diligències informatives i les ha enviat al jutjat de guàrdia, que decidirà si el cas té recorregut. Poc després d'aquests fets, els agents han marxat.

Però al cap d'una estona els Mossos han rebut una trucada que els alertava que s'havien quedat tres homes drets a la porta d'entrada "amb actitud de controlar l'entrada i la sortida de veïns", segons fonts policials. Els agents han tornat, han comprovat que eren tres treballadors de City Lock, contractats pels propietaris, i els han demanat que marxessin. Com que no els han fet cas, els han multat per saltar-se el confinament. L'ARA ha intentat posar-se en contacte amb City Lock, però no ha obtingut cap resposta de l'empresa.

Des del Sindicat de Llogateres i el Grup d'Habitatge de Sants han subratllat que les set famílies que van ocupar els immobles el 8 de març viuen "en situació de vulnerabilitat i d'exclusió residencial" i han criticat que se'ls intenti pressionar en ple estat d'alarma pel coronavirus. A més han recordat que, legalment, no es pot canviar el pany de la porta principal sense avisar els veïns i sense donar-los-en una còpia a tots. "Només han deixat una clau per als deu veïns. I amb el confinament les ferreteries estan tancades i no en podem fer còpies", han indicat.