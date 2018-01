Denuncien un acte pseudocientífic a Barcelona que acusa els metges d'amagar informació sobre el càncer

"Un món sense càncer. El que el teu metge no t'està explicant". Aquest és el títol del congrés que el proper 13 de gener se celebrarà a l'Hotel Barceló Sants de Barcelona. "És hora de saber la veritat, tots mereixem saber la història real i autèntica. La veritat sobre el càncer que ningú t'està explicant", diu el fulletó del congrés, que entitats com l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ja han denunciat a través de les xarxes.

A través d'un missatge a Twitter, també el Col·legi de Metges de Barcelona ha denunciat l'acte i ha anunciat que ha demanat al Departament de Salut que intervingui en contra del congrés.

Els convidats al congrés són majoritàriament estrangers, però també n'hi ha de catalans i espanyols, i no estan exempts de polèmica. Entre ells s'hi troba, per exemple, Josep Pàmies, impulsor d'un blog sobre alimentació i salut, on l'autor parla de la vacunació infantil com "un genocidi" que provoca autisme, i critica també el fluor de dentífrics i medicaments perquè és "altament verinós" i "estupiditza les persones". "Hitler l'utilitzava als camps d'extermini en dosis massives perquè els presoners no se sublevessin", diu en una de les entrades del blog.

També participa al congrés Txumari Alfaro, naturòpata i expert en biodescodificació, una disciplina que busca localitzar les raons emocionals de les malalties, i que ell situa en moments com "l'inconscient del nen quan està al ventre de la mare".

"Sense varetes màgiques", diu l'AECC

"Aquest congrés no té cap base en evidències científiques. Si us plau, que cap pacient es deixi enganyar per aquestes persones. La veritat sobre el càncer són tots els avenços en investigació que han aconseguit augmentar la supervivència", han reivindicat des de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, que ha afegit que "ningú té una vareta màgica per curar el càncer". "Només amb investigació i rigor científic s'aconsegueix augmentar la supervivència i qualitat de vida dels pacients. Tota la resta són fal·làcies", conclouen.