Deroguen el pla urbanístic que encara feia possible aixecar un hotel al costat del Palau de la Música

La subcomissió d'Urbanisme de Barcelona ha tancat la porta definitivament a la possibilitat que es pogués construir un hotel al costat del Palau de la Música. L'organisme de la Generalitat ha derogat el planejament que feia possible el polèmic projecte fallit que en el seu moment va impulsar l'expresident del Palau, Fèlix Millet -ara a la presó per l'espoli de la institució i el finançament il·legal de CDC-, i que va acabar als tribunals. La fiscalia sospitava que Millet va pressionar l'excúpula d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona per accelerar el projecte i que a canvi hauria cobrat 900.000 euros del promotor, però el Tribunal Suprem els va acabar absolent.

En plena investigació del cas Palau, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una moció d'Esquerra per revertir la requalificació urbanística que permetia l'hotel, però ni l'equip municipal de Jordi Hereu primer, ni el de Xavier Trias després ho van dur a la pràctica i el d'Ada Colau no ho havia fet fins ara, després que el promotor del projecte, Olivia Hotels, anunciés la seva intenció de recuperar-lo. Les entitats veïnals s'havien oposat a la construcció del nou hotel en una zona de decreixement per a aquests establiments, segons el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics.

Equipament educatiu

Amb la derogació del planejament urbanístic, la finca del carrer Sant Pere Més Alt recupera la qualificació d'ús docent que tenia inicialment. Per fer-ho possible, la subcomissió d'Urbanisme de Barcelona ha tombat la modificació del Pla General Metropolità aprovada el 2009, que és la que va fer possible la requalificació dels terrenys per implantar-hi un hotel. Ara la finca podrà completar les instal·lacions del col·legi Comtal la Salle, situat al carrer Amadeu Vives.

La fundació del Palau de la Música ja va manifestar el 2010 que renunciava al projecte, després del canvi de direcció i presidència fruit de la investigació judicial del Cas Palau i del cas de l'Hotel del Palau. A més el pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) de l'Ajuntament de Barcelona protegeix el districte de Ciutat Vella de la construcció de nous equipaments, considerant-lo 'zona de decreixement'. El Parlament de Catalunya també havia recomanat el 2010 que la finca retornés a la seva qualificació original.

En un comunicat, l'equip de govern d'Ada Colau ha celebrat la derogació definitiva del planejament que "va en sintonia" al "rebuig frontal que havien demostrat els veïns i veïnes i les entitats socials de Ciutat Vella" així com "al conscens polític en contra del projecte". Assegura que el consistori treballarà "per dotar la finca d'un ús que vagi d'acord amb les necessitats actuals del districte".