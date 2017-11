Desactiven els certificats digitals de milers de DNI per un problema de seguretat

La Direcció General de la Policia del govern espanyol ha comunicat que ha desactivat els certificats digitals dels DNI expedits des de l'abril de 2015 per raons de seguretat. Segons Europa Press, la Policia Nacional admet que la mesura s'ha pres de manera temporal i "preventiva" després que una investigació publicada per una universitat de la República Txeca hagi fet públic que el xip d'aquests DNI electrònics podria ser vulnerable a "un atac informàtic molt organitzat".

Tot i que les fonts policials asseguren que no han detectat cap cas en què un atacant hagi aprofitat la vulnerabilitat, la funció de firma electrònica dels DNI ha quedat desactivat en tots els documents que tenen un número d'expedició posterior a ASG160000, o sigui, posteriors a l'abril de fa dos anys. La desactivació es mantindrà mentre es millora la seguretat del DNI durant un període que segons les fonts policials no excedirà un mes. El DNI, però, continua essent vàlid per qualsevol tràmit administratiu analògic o per viatjar dins la Unió Europea.