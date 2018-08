L'incendi forestal a Llutxent revifa i ja ha cremat 2.600 hectàrees

L'incendi forestal que va començar a primera hora de la tarda de dilluns a Llutxent, al País Valencià, ha revifat aquesta nit a causa dels vents de fins a 70 quilòmetres per hora i ja ha cremat 2.600 hectàrees. Ho ha explicat el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat, José Maria Ángel, que ha assenyalat que l'evolució de les flames ha sigut "convulsiva".



Una vintena de cases d'urbanitzacions com La Marchuquera, a Gandia, han quedat afectades pel foc atiat pel vent. "Aquest fenomen meteorològic va ser de molt pocs minuts però és el millor aliat que té el foc", ha explicat el director general, que ha recordat que 2.600 persones han sigut desallotjades, entre les quals hi ha els avis del Centre Sociosanitari Mondúver a la urbanització de la Drova, a Barx (Safor). Els desallotjats han sigut acollits al poliesportiu del Raval de Gandia i els ha atès la Creu Roja i personal de l'Ajuntament.

"Tenim molta feina fins a les onze del matí, període en què no hi haurà vent i, després de la càrrega d'humitat que hi ha hagut aquesta nit, s'han d'aprofitar aquestes hores, que són curtes, perquè a partir de les 12 h començaran a elevar-se molt les temperatures i es preveu que hi torni a haver ràfegues de vent", ha explicat José Maria Ángel.



Es preveu que 27 mitjans aeris participin avui en les tasques d'extinció. També s'han incorporat mitjans del consorcis de bombers d'Alacant i Castelló, bombers de la ciutat de València i una unitat de la UME de Saragossa.