Desallotgen sense avís 10 domicilis del bloc feminista de Sants Ca la Cristina, sis amb menors

El bloc de pisos Ca la Cristina del barri de Sants de Barcelona, ocupat durant el 8-M per dones que van constituir un espai no mixt, ha sigut desallotjat aquest dimecres a la matinada sense previ avís, segons ha denunciat al Twitter el col·lectiu, vinculat al Sindicat d'Habitatge i al Grup d'Habitatge de Sants.

Al bloc hi vivien 6 famílies amb menors, quatre de les quals han sigut reallotjades per l'Ajuntament, segons confirmen fonts del consistori al diari ARA. Una d'elles tenia alternativa i una altra ha rebutjat l'opció, segons fonts del Sindicat de l'Habitatge perquè a l'allotjament ofert no acceptaven gats.