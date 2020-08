Desallotgen una casa ocupada de Pallejà després de tres dies de protestes veïnals

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat una casa ocupada des de feia una setmana al carrer Barcelona de Pallejà (Baix Llobregat), després de tres dies de protestes veïnals a l'entorn de l'immoble, segons informa l'agència ACN. El desallotjament s'ha fet enmig d'un fort dispositiu policial i en compliment d'una ordre judicial.

Malgrat el dispositiu policial, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'immoble de nou aquesta tarda. Entre ells hi havia la presència de simpatitzants de la formació ultra Vox –informa l'ACN–, cosa que ha generat moments de tensió amb la resta de manifestants, que els han recriminat que volguessin treure rèdit polític de la situació.

La casa desallotjada no és l'única que havia generat malestar entre els veïns del municipi, que havien denunciat últimament l'ocupació d'altres habitatges al carrer Riu de la localitat. En els últims mesos a Catalunya s'han produït diverses protestes veïnals per l'ocupació d'immobles en altres poblacions com ara Premià de Mar, Mataró, el barri de la Trinitat Vella a Barcelona o, la més recent, a Sant Joan Despí, que havia tensat la convivència entre els ocupants i els veïns, que acusaven els joves immigrants que vivien als immobles d'un augment de la inseguretat i els robatoris en aquestes localitats.